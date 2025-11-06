Accident pe A3 București-Brașov, sensul către Capitală, circulația restricționată la Voluntari

Pe autostrada A3 București-Brașov, la km 9, sensul spre Capitală, în zona Voluntari, județul Ilfov, s-a produs un accident între două autoturisme și o autoutilitară, anunță Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române.

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Circulația se desfășoară restricționat pe prima bandă, iar valorile de trafic sunt ridicate.

Autoritățile estimează reluarea normală a circulației în aproximativ 30 de minute.

(sursa: Mediafax)