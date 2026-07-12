Antonia, medic stomatolog din București, a murit în Bucegi după ce coarda de alpinism s-a rupt. „Am mers împreună prin munți, umăr la umăr”

Vestea a pornit de la un apel disperat la 112, în jurul orei 15.00. Cei patru, însoțiți de un instructor, se aflau într-o zonă greu accesibilă atât pentru echipele Salvamont, cât și pentru cele medicale. Ce a urmat a fost descris de autorități drept una dintre cele mai complexe și dificile misiuni de salvare montană din ultimii ani.

Cursă contra cronometru pe stâncile Bucegilor

În minutele care au urmat alertei, patru elicoptere au fost mobilizate din toată țara: din Brașov, Târgu Mureș, Caransebeș, dar și o aeronavă Black Hawk trimisă direct din București, cu un echipaj de la Spitalul Floreasca. Alături de aviația de salvare, zeci de medici, asistenți și echipaje de terapie intensivă mobilă s-au deplasat spre munte, pregătiți pentru un scenariu extrem de dificil, potrivit Observator.

Salvatorii au coborât din elicoptere direct spre alpiniștii blocați pe stâncă, iar victimele au fost recuperate una câte una, în condiții de mare risc. Deși inițial toți cei patru răniți erau conștienți, starea Antoniei s-a agravat rapid, iar după mai bine de o oră, în ciuda eforturilor de salvare, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

„Deși inițial toate cele patru persoane erau conștiente, după mai bine de o oră, starea femeii s-a agravat”, au transmis medicii implicați în operațiune.

Trei supraviețuitori, transportați de urgență la spital

Cei trei bărbați supraviețuitori, cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani, au fost preluați cu multiple traumatisme. Doi dintre ei au fost transportați cu elicopterul Black Hawk direct la București, aterizarea făcându-se pe Stadionul Dinamo, în jurul orei 20.00. De acolo, o unitate mobilă de terapie intensivă i-a dus de urgență la Spitalul Universitar de Urgență Floreasca, unde au ajuns cu multiple contuzii și o luxație.

Al treilea bărbat rănit a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, pentru evaluare și tratament. Potrivit ultimelor informații, cei doi pacienți ajunși la Floreasca sunt stabili și rămân sub supravegherea medicilor.

Trupul Antoniei a fost recuperat de pe munte de elicopterul SMURD Mureș, iar decesul a fost confirmat oficial în urma evaluării medicale de la fața locului.

Autoritățile vorbesc despre o operațiune fără precedent

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au subliniat dificultatea extremă a intervenției, dat fiind terenul accidentat și inaccesibil al Văii Albe.

„Zona despre care vorbim este una greu accesibilă, atât pentru echipele Salvamont, cât și pentru echipele medicale. Operațiunea a fost contracronometru, niciun timp nu a fost pierdut”, a declarat Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al DSU.

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat modul în care s-au coordonat resursele aeriene și medicale pentru a face posibilă salvarea.

„S-a lucrat împreună pe partea de aviație cu Salvamontul, cu partea medicală, și pentru asta a durat mult”, a declarat Raed Arafat.

Prefectul județului Prahova, Dan Nicodim, a oferit detalii despre cauza probabilă a tragediei.

„Patru persoane însoțite de un instructor făceau escaladă în Valea Albă. S-a rupt o coardă, deci a fost un accident, o eroare în acest sens”, a declarat Dan Nicodim.

„Niciodată nu mi-aș fi imaginat că drumurile noastre se vor despărți atât de tragic”

Dr. Eduard Nica, medic stomatolog din Iași, care își propune să ducă steagul României pe vârful Mount Sidley din Antarctica, unde ar încheia unul dintre cele mai dificile trasee montane din lume – circuitul „Seven Volcanic Summits”, a postat un mesaj emoționat despre dispariția Antoniei în tragedia din Munții Bucegi.

„Sunt în stare de șoc. Nu-mi vine să cred că Antonia nu mai este printre noi. Am mers împreună prin munți, umăr la umăr. Am urcat împreună Kilimanjaro, am împărțit aceleași poteci, același efort și aceeași bucurie de a ajunge sus. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că drumurile noastre se vor despărți atât de tragic. Ca alpinist, ca medic stomatolog, vestea aceasta mă cutremură. Muntele îți oferă unele dintre cele mai frumoase momente din viață, dar îți amintește și cât de fragilă este existența noastră. Nu găsesc cuvinte. Sunt doar profund întristat și mă gândesc la familia, prietenii și colegii ei. Dumnezeu să te odihnească în pace, Antonia. Drum lin”, a scris Dr. Eduard Nica.

Ancheta continuă: cum s-a putut rupe coarda de alpinism

Procurorii au deschis un dosar penal pentru a stabili exact circumstanțele accidentului. Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că alpiniștii, deși experimentați, s-ar fi asigurat greșit în momentul escaladei, ceea ce ar fi dus la ruperea corzii și la căderea de zece metri. Ancheta va stabili dacă echipamentul a cedat din cauza uzurii, a unei manevre greșite sau a unui alt factor extern.

Traseul pe care se aflau cei patru, Albișoara Brânei (cunoscut și sub numele de Albișoara Brâului), este un traseu clasic de alpinism din Masivul Bucegi, considerat unul dintre cele mai pretențioase din zonă și abordat, în general, doar de cățărători cu experiență solidă.