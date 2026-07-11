Tragedie în Munții Bucegi: o femeie de 36 de ani a murit după ce s-a rupt coarda de asigurare. Poliția a deschis dosar penal

Primele informații indică faptul că accidentul s-a produs după ruperea corzii de asigurare, cei patru alpiniști prăbușindu-se de la aproximativ 10 metri înălțime. Intervenția salvatorilor a fost una de amploare, fiind mobilizate echipe Salvamont și elicoptere SMURD.

Accident grav în zona Brâna Albișoarei din Munții Bucegi

Potrivit informațiilor transmise de autorități, grupul era alcătuit din patru persoane, cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani, care desfășurau o ascensiune în una dintre cele mai dificile zone ale masivului Bucegi.

La un moment dat, coarda de asigurare utilizată în timpul traseului s-ar fi rupt, iar toți cei patru alpiniști au căzut în gol de la aproximativ 10 metri. Impactul a fost devastator pentru femeia de 36 de ani, care a fost găsită fără viață de echipele de intervenție.

Cei trei bărbați care o însoțeau au fost recuperați de salvatori și transportați la unități medicale pentru investigații și tratament de specialitate.

Operațiune complexă de salvare cu elicoptere SMURD

După apelul de urgență, la locul accidentului au fost mobilizate echipe ale Serviciului Public Județean Salvamont, împreună cu elicoptere SMURD, care au desfășurat o intervenție dificilă într-o zonă accidentată și greu accesibilă.

Salvatorii au reușit evacuarea rapidă a victimelor, însă pentru femeia de 36 de ani medicii nu au mai putut face nimic, decesul fiind constatat la fața locului.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, specifice terenului alpin, fiecare minut fiind esențial pentru recuperarea persoanelor implicate.

Poliția a deschis dosar penal după tragedia din Bucegi

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni au început imediat cercetările după sesizarea incidentului.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă au fost respectate normele de siguranță specifice activităților de alpinism.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Reprezentanții IPJ Prahova au transmis că investigațiile sunt în desfășurare, urmând să fie analizate toate probele și declarațiile persoanelor implicate pentru stabilirea cauzei exacte a accidentului.

Ruperea corzii de asigurare, principala ipoteză analizată

Conform informațiilor preliminare comunicate de Departamentul pentru Situații de Urgență, cauza probabilă a tragediei este ruperea corzii de asigurare folosite în timpul ascensiunii.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă echipamentul utilizat era conform standardelor, dacă acesta prezenta defecte sau dacă au existat factori externi care au contribuit la producerea accidentului.

De asemenea, specialiștii vor verifica modul în care a fost organizată ascensiunea și dacă au fost respectate toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a unei astfel de activități montane.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor

Moartea femeii de 36 de ani readuce în atenție riscurile majore ale traseelor alpine dificile din Munții Bucegi, în special în zonele tehnice unde utilizarea echipamentului de siguranță este esențială.

Rezultatele anchetei vor clarifica dacă tragedia a fost provocată exclusiv de un incident tehnic sau dacă au existat și alte împrejurări care au favorizat producerea accidentului.