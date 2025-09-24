Accident pe Centura București 

Caz șocant la Timișoara: Un copil de 6 ani a fost găsit mort în cadă, cu un uscător de păr lângă el
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.
În urma impactului o persoană a fost rănită. Aceasta primește îngrijiri medicale la fața locului.
Circulația rutieră este oprită pe sensul de mers Glina către Berceni, desfășurându-se pe celălalt fir, alternativ pentru ambele direcții.
În zonă este aglomerație, avertizează autoritățile.
(sursa: Mediafax)
