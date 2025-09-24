x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Accident pe Centura București 

Accident pe Centura București 

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   08:11
Accident pe Centura București 

Un accident s-a produs miercuri dimineață pe Centura București în localitatea Popești-Leordeni. Circulația este îngreunată, anunță autoritățile.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului o persoană a fost rănită. Aceasta primește îngrijiri medicale la fața locului.

Circulația rutieră este oprită pe sensul de mers Glina către Berceni, desfășurându-se pe celălalt fir, alternativ pentru ambele direcții.

În zonă este aglomerație, avertizează autoritățile.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident centura bucuresti autoturisme
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri