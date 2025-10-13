x close
Elicopterul SMURD, solicitat la Galați după un accident: copil și mamă, răniți

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   15:45
Sursa foto: SMURD

Elicopterul SMURD a fost solicitat luni la Galați, după un accident care a avut loc în localitatea Grivița, soldat cu rănirea unui copil și a mamei sale. Femeia este în stare gravă.

Accidentul rutier a avut loc în localitatea Grivița și s-a soldat cu două victime, mamă și copil.

Echipajele ISU Galați intervine cu un echipaj de acordare prim-ajutor și un echipaj SAJ, pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență.

Având în vedere starea femeii, a fost solicitat elicopterul SMURD, care urmează să preia pacienta pentru transport la Spitalul Județean Galați.

Intervenția este în dinamică.

