Elicopterul SMURD, solicitat la Galați după un accident: copil și mamă, răniți

Accidentul rutier a avut loc în localitatea Grivița și s-a soldat cu două victime, mamă și copil.
Echipajele ISU Galați intervine cu un echipaj de acordare prim-ajutor și un echipaj SAJ, pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență.
Având în vedere starea femeii, a fost solicitat elicopterul SMURD, care urmează să preia pacienta pentru transport la Spitalul Județean Galați.
Intervenția este în dinamică.
(sursa: Mediafax)
