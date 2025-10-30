x close
Accident grav, cu 12 victime, în Mureș

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   21:30
Sursa foto: TVR Târgu Mures

Doisprezece oameni au fost răniți și transportați la spital în urma unei coliziuni violente între două autoturisme care s-a produs joi seara, pe DJ 154A, în afara localității Ideciu de Jos, județul Mureș.

În urma impactului, atât cei doi șoferi, cât și cei 10 pasageri, au suferit leziuni, fiind duși la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Unul dintre șoferi, de 19 ani, din Deda, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Celălalt șofer, în vârstă de 43 de ani, din Târgu Mureș, nu a putut fi testat din cauza leziunilor suferite.

Cercetările sunt în derulare pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident grav
