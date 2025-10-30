Accident grav, cu 12 victime, în Mureș

În urma impactului, atât cei doi șoferi, cât și cei 10 pasageri, au suferit leziuni, fiind duși la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Unul dintre șoferi, de 19 ani, din Deda, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Celălalt șofer, în vârstă de 43 de ani, din Târgu Mureș, nu a putut fi testat din cauza leziunilor suferite.

Cercetările sunt în derulare pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)