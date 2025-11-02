Patru persoane rănite într-un accident pe Bd. Poligrafiei din Capitală

Scene şocante lângă București: Un copil a înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
În accident au fost implicate două autovehicule.
Din accident a rezultat rănirea a patru persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Șoferii nu au consumat alcool, conform Brigării Rutiere.
Traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Poligrafiei, benzile 2 și 3 de circulație, sensul către Piața Presei.
Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
(sursa: Mediafax)
