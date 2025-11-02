Patru persoane rănite într-un accident pe Bd. Poligrafiei din Capitală

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Noi 2025   •   16:20
Patru persoane au fost rănite, duminică după-amiază, într-un accident pe Bd. Poligrafiei din Capitală.

În accident au fost implicate două autovehicule.

Din accident a rezultat rănirea a patru persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Șoferii nu au consumat alcool, conform Brigării Rutiere.

Traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Poligrafiei, benzile 2 și 3 de circulație, sensul către Piața Presei.

Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)

 

