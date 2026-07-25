Din Piatra-Neamț la ETH Zurich. Parcursul impresionant al unui tânăr olimpic român

Astăzi, fostul elev al Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț este student în primul an la Facultatea de Chimie a ETH Zurich, una dintre cele mai prestigioase universități din lume, unde își pregătește viitoarea carieră în cercetare. Datorită performanțelor, Călin Niță a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, proiect care promovează și susține tinerii români cu rezultate excepționale.

Călin Niță a absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț și a participat, în 2025, la cea de-a cincea sa Olimpiadă Națională de Chimie. De altfel, participarea la competițiile naționale a devenit o constantă încă din clasa a VIII-a. Pasiunea pentru științe exacte a început însă cu fizica. În gimnaziu a concurat la olimpiadele naționale de fizică, dar, pe parcurs, și-a dat seama că adevărata sa direcție este chimia. Momentul decisiv a venit în clasa a IX-a, când profesoara de chimie, dr. Florica Ionică, i-a deschis o nouă perspectivă și l-a încurajat să își valorifice potențialul în acest domeniu. Sub îndrumarea acesteia, Călin a început un parcurs care avea să îi confirme alegerea. În clasa a X-a a obținut Premiul I la Olimpiada Națională de Chimie, rezultat pe care îl consideră confirmarea că a ales drumul potrivit.

Ultimul an de liceu a adus una dintre cele mai importante performanțe din cariera sa de olimpic. La Olimpiada Națională de Chimie din 2025, Călin Niță a obținut Premiul al II-lea și calificarea în lotul lărgit al României. Rezultatul a venit după doi ani de pregătire intensă și a reprezentat o încheiere remarcabilă a parcursului său liceal. Tânărul spune că, spre deosebire de edițiile anterioare, a participat la competiție fără presiunea pe care și-o impunea de obicei, convins că echilibrul dintre muncă și controlul emoțiilor poate face diferența.

Pe lângă rezultatele de la Olimpiada Națională, Călin a obținut și o mențiune la Concursul Național de Chimie „Costin D. Nenițescu”, organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Interesul său pentru știință nu s-a limitat la chimie. În clasele a X-a și a XI-a, Călin Niță a făcut parte din echipele Delphos și Anebris, participante la Gerard K. O'Neill Space Settlement Contest, competiție organizată în Statele Unite de National Space Society. Cele două echipe au câștigat, doi ani consecutiv, Premiul I la categoria echipelor mari, iar membrii lor au călătorit în Statele Unite pentru ceremonia de premiere. În clasa a XI-a, Călin a fost liderul echipei Anebris, coordonând proiectul care a obținut distincția internațională.

Astăzi, Călin Niță este student în primul an la Facultatea de Chimie a ETH Zurich, universitate aflată constant în topul instituțiilor academice mondiale și recunoscută pentru contribuțiile sale în cercetare și inovare. Experiența academică din Elveția îi confirmă alegerea făcută în liceu și îi oferă cadrul în care își poate construi obiectivul profesional: o carieră în cercetarea din domeniul chimiei.

Prin includerea sa în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului povestea unui tânăr care și-a construit performanța prin consecvență, muncă și capacitatea de a-și urma vocația, demonstrând că excelența românească își găsește locul în cele mai competitive universități și competiții internaționale.