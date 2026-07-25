Notează-ți în calendar! Aceasta este cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru zodia ta

Momentul-cheie al săptămânii este 29 iulie, când Soarele și Jupiter se întâlnesc în Leu, iar Luna Plină în Vărsător încurajează schimbările curajoase. Este o perioadă în care multe zodii își dau seama că merită mai mult și încep să lase în urmă tiparele care nu le mai ajută.

Berbec

Ziua norocoasă: 1 august

Nu încerca să controlezi totul. Cu cât te agăți mai tare de un plan, cu atât riști să ratezi surprizele frumoase pe care ți le pregătește Universul. Weekendul îți aduce o lecție simplă: uneori, trebuie doar să lași lucrurile să curgă.

Taur

Ziua norocoasă: 29 iulie

Dacă de ceva vreme simți că jobul nu te mai reprezintă, nu ignora acest sentiment. Luna Plină îți spune că este momentul perfect să încerci ceva nou. Curajul va fi mai valoros decât confortul.

Gemeni

Ziua norocoasă: 29 iulie

Ține telefonul aproape și ochii bine deschiși. O veste, o invitație sau o propunere poate apărea exact când te aștepți mai puțin. Este una dintre acele oportunități care pot schimba direcția următoarelor luni.

Rac

Ziua norocoasă: 2 august

Ești mult mai dur cu tine decât ar trebui. Weekendul îți amintește că nu trebuie să fii perfect pentru a reuși. Ai mai multă încredere în visurile tale și lasă criticul interior să ia și el o zi liberă.

Leu

Ziua norocoasă: 29 iulie

Este una dintre cele mai norocoase zile ale anului pentru tine. Soarele și Jupiter îți dau energie, încredere și chef să începi ceva nou. Îndrăznește să visezi mai mare decât până acum.

Fecioară

Ziua norocoasă: 29 iulie

Fii sincer cu tine. Dacă ai putea face orice, fără teamă, ce ai alege? Răspunsul care îți vine primul în minte este mai important decât crezi. Nu trebuie să schimbi totul peste noapte, dar merită să începi să te asculți.

Balanță

Ziua norocoasă: 29 iulie

Lasă imaginația să lucreze. Uneori, cele mai bune planuri se nasc dintr-o idee care părea imposibilă. Nu-ți mai subestima potențialul. Visurile mari au obiceiul să-i aleagă pe cei care au curajul să creadă în ele.

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Scorpion

Ziua norocoasă: 29 iulie

Cariera intră în lumina reflectoarelor. Poate apărea o promovare, un proiect nou sau o veste care îți confirmă că ești pe drumul bun. Este începutul unei perioade în care munca ta începe să fie remarcată.

Săgetător

Ziua norocoasă: 1 august

Redefinește ce înseamnă succesul pentru tine. Nu totul se măsoară în bani sau în funcții. Dacă ceea ce faci te face fericit, ești deja cu un pas înainte. Iar această schimbare de perspectivă îți poate aduce exact succesul pe care îl cauți.

Capricorn

Ziua norocoasă: 29 iulie

Nu trebuie să ai întotdeauna planul perfect. Uneori, cele mai frumoase povești încep atunci când accepți că nu poți controla fiecare detaliu. Ai curaj să faci primul pas și restul se va construi pe parcurs.

Vărsător

Ziua norocoasă: 29 iulie

Luna Plină din semnul tău te pune față în față cu adevărul. Uită-te la cât ai evoluat în ultimele luni și nu-ți fie teamă să alegi alt drum dacă asta simți. Norocul apare atunci când ești autentic.

Pești

Ziua norocoasă: 1 august

Nu mai crede că trebuie să alegi între carieră și viața personală. Poți avea ambele, dacă începi să crezi că le meriți. Weekendul îți aduce mai multă încredere și te ajută să vezi că limitele existau mai ales în mintea ta.

Mesajul săptămânii

Între 27 iulie și 2 august, astrele îi încurajează pe toți să renunțe la planurile care nu îi mai reprezintă și să aibă curajul să aleagă o direcție nouă. Pentru multe zodii, schimbările începute acum vor avea efecte care se vor vedea în următoarele șase luni. Uneori, norocul apare exact în clipa în care ai curajul să spui: „M-am răzgândit și este în regulă.”