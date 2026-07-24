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Alertă METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu Publicat la 24 Iul 2026 14:27 Modificat la 24 Iul 2026 15:17
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Alertă METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate
Hepta/ averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină

Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis, vineri, mai multe avertizări de averse torențiale importante cantitativ.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 24-07-2026 ora 15:23 până la : 24-07-2026 ora 16:10

In zona : Județul Călăraşi: Budești, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Gălbinași, Crivăț;
Județul Giurgiu: Hotarele, Prundu, Valea Dragului, Greaca, Herăști, Isvoarele;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60...70 km/h), vijelie, grindină ( 1...3 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-07-2026 ora 15:17 până la : 24-07-2026 ora 16:00

In zona : Județul Bacău: Onești, Răcăciuni, Helegiu, Cleja, Mănăstirea Cașin, Faraoani, Căiuți, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Horgești, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Valea Seacă, Cașin, Gioseni, Parava, Gura Văii, Buciumi, Bogdănești;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...50 km/h) grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-07-2026 ora 14:10 până la : 24-07-2026 ora 15:00

In zona : Județul Constanta: Constanța, Năvodari, Ovidiu, Lumina;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice.

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-07-2026 ora 14:07 până la : 24-07-2026 ora 15:00

In zona : Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Balcani, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Gârleni, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Sănduleni, Letea Veche, Parincea, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Hemeiuș, Scorțeni, Negri, Traian, Strugari, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-07-2026 ora 13:37 până la : 24-07-2026 ora 14:20

In zona : Județul Teleorman: Alexandria, Videle, Orbeasca, Botoroaga, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Poroschia, Mârzănești, Blejești, Ștorobăneasa, Conțești, Cervenia, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Vitănești, Măgura, Gratia, Frăsinet, Izvoarele, Brânceni, Frumoasa, Siliștea, Smârdioasa, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Sârbeni, Moșteni, Purani, Răsmirești, Crevenicu;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (sub 1 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-07-2026 ora 13:30 până la : 24-07-2026 ora 14:20

In zona : Județul Arad: Gurahonț, Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Brazii, Ususău, Bata, Șiștarovăț;
Județul Timiş: Lugoj, Făget, Coșteiu, Nădrag, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Dumbrava, Boldur, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Balinț, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Știuca, Curtea, Ohaba Lungă, Ghizela, Pietroasa, Brestovăț, Bara, Secaș;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (sub 1 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h

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Subiecte în articol: ploi torentiale vijelii Cod portocaliu
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