Adolescentă electrocutată pe o stradă din Sectorul 6. Cablurile de tensiune erau căzute pe trotuar

În zonă a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol.



''Astăzi, în jurul orei 18:00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconştienţă, prezentând semne vitale'', informează miercuri Poliţia Capitalei.



Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor şi a transportat-o ulterior la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri şi investigaţii suplimentare.



Totodată, la faţa locului au intervenit şi pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol.



Zona a fost delimitată şi securizată de poliţişti, prin instituirea unui perimetru de siguranţă şi restricţionarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate.



Familia minorei a fost informată cu privire la situaţia acesteia, arată sursa citată.



Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale ce se impun, scrie AGERPRES