Ce tip de lambriu se recomandă pentru construcții în 2026 - top 7 produse și sfaturi de alegere

În cazul în care vrei un rezultat de calitate, lemnul rămâne unul dintre cele mai apreciate materiale pentru placări, iar la Enipau găsești o gamă variată de produse, potrivite atât pentru interior, cât și pentru exterior.

În acest articol, vei descoperi 7 tipuri recomandate de lambriu, inclusiv variante de lambriu premium, din portofoliul Enipau. Acestea sunt analizate după criterii clare: esența lemnului, dimensiuni și formă, calitatea finisajului, tratamente aplicate, rezistența la condiții meteo, aspect final și montaj. Astfel, vei putea alege rapid tipul de lambriu care se potrivește perfect proiectului tău.

1. Lambriu Premium M15

Sursă foto: Enipau.ro

Lambriu Premium M15 este ideal pentru proiecte care cer un lemn de calitate, bine prelucrat, cu un aspect natural, potrivit pentru interior și exterior.

Esența lemnului: molid, cu densitate moderată, ușor de prelucrat și stabil, potrivit pentru aplicații exterioare după tratament termic.

Dimensiuni și formă: disponibil în multiple grosimi, lățimi și lungimi; profil clasic pentru îmbinări uniforme.

Calitatea finisajului: suprafață netedă, periată și tratată termic, cu fibre vizibile și profunzime vizuală.

Tratamente aplicate: ardere la 120°C, periere și ceară specială pentru rezistență la umezeală și insecte.

Rezistența la condiții meteo: suportă ploaia, soarele și variațiile de temperatură fără deformări.

Aspect final: natural și elegant, potrivit atât pentru stil rustic, cât și modern.

Montaj: profil standardizat pentru instalare rapidă și precisă pe diverse structuri.

2. Lambriu Premium M3

Lambriu Premium M3 oferă un echilibru între estetică, durabilitate și ușurința montajului, fiind ideal pentru finisaje interioare sau exterioare.

Esența lemnului: molid ușor și flexibil, cu textură naturală și stabilitate bună după tratament.

Dimensiuni și formă: grosimi și lungimi standardizate, profil pentru îmbinări precise și suprafață continuă.

Calitatea finisajului: prelucrare atentă, suprafață netedă și margini drepte pentru montaj facil.

Tratamente aplicate: termic la 120°C, periat și ceruit, oferind rezistență la umezeală și insecte.

Rezistența la condiții meteo: menține forma și integritatea lemnului în exterior sau spații semiexpuse.

Aspect final: fibru vizibil, culoare naturală, finisaj armonios, potrivit pentru orice stil.

Montaj: compatibil cu sisteme tradiționale, rapid și fără ajustări suplimentare.

3. Lambriu din molid (tip riflaj U)

Sursă foto: Enipau.ro

Lambriu din molid (tip riflaj U) este ideal pentru proiecte clasice, unde se dorește un aspect uniform pe suprafețe mari.

Esența lemnului: molid rășinos, ușor de prelucrat, cu fibră uniformă.

Dimensiuni și formă: 140 mm lățime × 20 mm grosime × 4 m lungime; profil tip U pentru îmbinare stabilă.

Calitatea finisajului: margini drepte, suprafață netedă, ușor de aplicat sau finisat ulterior.

Tratamente aplicate: natur, cu posibilitate de ceruire și personalizare ulterioară.

Rezistența la condiții meteo: umiditate controlată 10‑12%, rezistent la ploaie și soare.

Aspect final: clasic și ordonat, potrivit pentru stil rustic sau contemporan.

Montaj: rapid și precis, fără decalaje vizibile între panouri.



4. Lambriu Premium M7

Lambriu Premium M7 combină estetică rustică cu durabilitate, potrivit pentru proiecte exterioare și interioare.

Esența lemnului: molid rășinos, ușor de prelucrat, echilibru între greutate și rezistență.

Dimensiuni și formă: multiple grosimi, lățimi și lungimi; profil clasic pentru îmbinări precise.

Calitatea finisajului: ardere, periere și ceară specială pentru suprafață elegantă și fibră vizibilă.

Tratamente aplicate: termic la 120°C, cu finisaj ceruit, rezistent la umezeală și variații de temperatură.

Rezistența la condiții meteo: potrivit pentru fațade și spații expuse factorilor externi.

Aspect final: rustic, cu variații naturale ale lemnului și textură caldă.

Montaj: simplu, cu îmbinări stabile și vizual armonioase.

5. Lambriu Antichizat E12

Lambriu Antichizat E12 oferă un aspect vintage autentic, ideal pentru proiecte cu caracter rustic sau interior/exterior cu personalitate.

Esența lemnului: molid, stabil și ușor de prelucrat.

Dimensiuni și formă: grosimi și lățimi variabile, cu nut și feder pentru suprafață uniformă.

Calitatea finisajului: ceruire și periere pentru aspect antichizat, evidențiind textura naturală.

Tratamente aplicate: mecanice și chimice pentru efectul vintage și protecție suplimentară.

Rezistența la condiții meteo: recomandate tratamente extra pentru exterior.

Aspect final: senzația de lemn vechi, cu nuanțe variate, adaugă autenticitate spațiului.

Montaj: relativ simplu, cu îmbinări ferme și suprafață uniformă.

6. Lambriu pentru fațade

Sursă foto: Enipau.ro

Lambriu pentru fațade este conceput pentru placări exterioare, oferind un finisaj atractiv și protecție termică.

Esența lemnului: rășinos, textură naturală, stabil după tratamente.

Dimensiuni și formă: grosime 20 mm, lungime 4 m, lățimi variabile; montaj vertical sau orizontal.

Calitatea finisajului: rindeluit, suprafață uniformă, pregătită pentru protecție sau colorare.

Tratamente aplicate: antiseptic și lazură pe bază de ceară pentru durabilitate.

Rezistența la condiții meteo: rezistă la umezeală și soare cu montaj și tratamente adecvate.

Aspect final: natural și adaptabil pentru stiluri arhitecturale variate.

Montaj: eficient, flexibil și fără operațiuni complexe.

7. Lambriu din Lemn Semirotund

Lambriu din Lemn Semirotund este ideal pentru terase, cabane sau foișoare, combinând aspect rustic cu modern.

Esența lemnului: rășinos, umiditate controlată 10‑12 %, stabil și ușor de prelucrat.

Dimensiuni și formă: grosimi, lățimi și lungimi variate; profil semirotund cu nut și feder.

Calitatea finisajului: rindeluit, suprafață uniformă, marginile precise pentru montaj ușor.

Tratamente aplicate: antiseptic, cu opțiune de ceară și lazuri de protecție.

Rezistența la condiții meteo: potrivit pentru exterior, stabil și protejat.

Aspect final: rustic, cald, cu curbura profilului care adaugă profunzime vizuală.

Montaj: simplu și sigur, fără spații vizibile între elemente.

Cum să alegi lambriul ideal pentru construcții în 2026

Cunoaște tipurile de lambriu

Începe prin a te familiariza cu variantele disponibile - de la lambriu clasic și antichizat, până la opțiuni premium. Profilul lemnului (drept, semirotund, riflaj) influențează atât estetica finală, cât și modul de montaj și continuitatea suprafeței. La Enipau găsești opțiuni pentru interior și exterior, cu profiluri și finisaje adaptate proiectului tău.

Alege esența lemnului potrivită

Tipul de lemn determină stabilitatea, textura și aspectul final. Lemnul de molid, de exemplu, se prelucrează ușor și rezistă bine în exterior, în timp ce alte esențe pot oferi culori mai intense sau texturi mai pronunțate. Nivelul de umiditate și tratamentele aplicate influențează durabilitatea și prevenirea deformărilor.

Verifică dimensiunile și profilul

Grosimea și lățimea lambriului afectează stabilitatea și aspectul vizual. Lambriurile mai late sau groase oferă un efect vizual mai puternic, în timp ce cele subțiri permit ajustări precise. Profilul ales asigură îmbinări corecte și continuitate estetică.

Analizează calitatea finisajului și prelucrării

O suprafață netedă, marginile drepte și tratarea atentă a lemnului facilitează montajul și garantează un aspect uniform. Finisajele aplicate, cum ar fi ceruirea sau perierea, evidențiază fibra lemnului și protejează materialul.

Ia în calcul rezistența la exterior

Pentru spații exterioare, alege lambriuri tratate și adaptate condițiilor meteo: umiditate, soare și variații de temperatură. Astfel, finisajul va rămâne stabil și estetic pentru mulți ani, păstrând frumusețea naturală a lemnului.

În final, alegerea lambriului potrivit în 2026 poate schimba complet aspectul unei camere sau al unei fațade. Ținând cont de tipul lemnului, profilul și finisaj, vei obține un rezultat estetic, durabil și ușor de montat.

La Enipau, găsești o gamă variată de lambriuri, de la opțiuni premium, până la soluții clasice, pentru interior și exterior. Fiecare produs combină lemnul de calitate cu finisaje atent realizate, oferindu-ți un aspect natural, elegant și rezistent în timp.

Explorează portofoliul complet de lambriuri de la Enipau și alege varianta potrivită proiectului tău - astfel, fiecare detaliu de finisaj contribuie la un spațiu armonios, primitor și plin de caracter.