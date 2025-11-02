A adormit în toiul jafului! Un hoț român beat criță, găsit de poliție lângă sticlele furate

Bărbatul consumase o mare parte din băuturile pe care intenționa să le fure și a adormit chiar la locul jafului, fiind găsit în stare de ebrietate avansată.

Hoțul nu este deloc la primul contact cu legea, având în spate nu mai puțin de 26 de ani de închisoare pentru diverse furturi. Cu toate acestea, experiența nu pare să-l fi învățat nimic.

Instanța a decis să îl condamne pentru furt calificat în formă continuată și să îl oblige la plata a peste 5.500 de euro despăgubiri. Deși risca o pedeapsă de până la șapte ani, având statut de recidivist, bărbatul a primit o sentință mai blândă.

În mod surprinzător, acesta a mulțumit judecătorilor și a refuzat ideea unei eliberări anticipate:

„Când voi fi eliberat, mă voi întoarce în Germania. Acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii”, a spus el, conform presei austriece.

Decizia nu este definitivă. Cazul reînvie discuțiile privind valul de furturi comise de cetățeni străini în Austria, după ce, la începutul anului, un alt român a fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru furt de parfumuri, scrie stiripesurse.ro