Criza aparatelor de aer condiționat: Cum afectează explozia cererii globale piața din Europa

Numărul tot mai mare al valurilor de căldură extreme din Europa alimentează o creștere puternică a cererii pentru aparate de aer condiționat și sisteme de climatizare produse în Turcia, inclusiv în țările din Europa Centrală și de Nord.

Cererea nu mai vine doar din partea consumatorilor individuali, ci și din partea instituțiilor și companiilor, declară un reprezentant al sectorului pentru Anadolu.

Valurile de căldură din Europa au încetat să mai fie anomalii temporare. Au devenit factori structurali, cu impact asupra economiilor regionale.

Osman Bastas, președintele Asociației Exportatorilor Turci din domeniu, a declarat că instituțiile publice, unitățile de învățământ și companiile își accelerează investițiile în sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat.

Creșterea recentă a numărului de decese asociate căldurii în Italia și topirea record a ghețarilor din Alpii elvețieni au evidențiat impactul social și de mediu al valurilor de căldură.

Perturbările transportului pe fluviul Rin din Germania, cauzate de scăderea nivelului apei, precum și lansarea unei petiții în Franța pentru suspendarea plății chiriilor în locuințele insuficient protejate împotriva temperaturilor extreme au arătat efectele reale ale caniculei asupra activității economice și costului vieții.

Bastas a afirmat că aerul condiționat a trecut de la statutul de confort de lux la cel de necesitate fundamentală pentru viața de zi cu zi și pentru producția industrială. El a adăugat că sistemele de climatizare existente în Europa întâmpină dificultăți în a ține pasul cu creșterea temperaturilor medii. Astfel, creează oportunități majore pentru modernizarea infrastructurii existente.

Potrivit acestuia, creșterea cererii nu reprezintă un fenomen sezonier temporar, ci o schimbare pe termen lung. Schimbarea este determinată de obiectivele UE privind eficiența energetică și politicile din domeniul construcțiilor.

Piața europeană solicită tot mai mult aparate de aer condiționat cu inverter de înaltă eficiență, pompe de căldură, soluții inteligente pentru clădiri și agenți frigorifici ecologici.

Sectoare precum centrele de date, industria farmaceutică și producția alimentară au nevoie de un control precis al temperaturii pentru a-și menține activitatea. Producătorii turci sunt bine poziționați pentru a răspunde acestei cereri datorită capacității de livrare rapidă și flexibilității în producție.

Eforturile UE de diversificare a lanțurilor regionale de aprovizionare au creat noi oportunități pentru exportatorii turci de sisteme HVAC. Se estimează că, pe termen scurt, ar putea apărea o creștere a comenzilor de vară, pe fondul epuizării stocurilor în mai multe state membre.

(sursa: Mediafax)