Mega aeroporturile care vor schimba modul în care călătorim. Unde se construiesc

Mega-aeroporturile sunt construite pe măsură ce aviația globală explodează, susține Express. Lumea se pregătește pentru o nouă eră a aviației, iar proiecte ambițioase de aeroporturi sunt menite să transforme călătoriile într-un mod fără precedent.

Transformările radicale nu vizează doar modul, ci și frecvența călătoriilor fiind momentul transportului aerian în masă. În fiecare an, tot mai multe avioane zboară către destinații diferite, transportând mai mulți oameni ca niciodată. La nivel global, se aștepta ca transportul aerian să ajungă la un număr impresionant de 9,8 miliarde de pasageri în 2025, o creștere de 3,7% față de anul precedent, potrivit Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI). De asemenea, se anticipează că numărul global de pasageri pentru 2026 va crește cu 400 de milioane, ajungând la 10,2 miliarde.

Pentru a ține pasul cu cererea, 3.593 de rute noi au fost lansate de mai multe companii aeriene în 2024 și 2025, anunță ACC Aviation. Se preconizează că flota comercială globală se va dubla până în 2043, adăugând peste 23.000 de aeronave noi.

Din perspectiva climei, această expansiune rapidă reprezintă o preocupare uriașă. Până în 2020, emisiile provenite din aviație erau cu 70% mai mari decât în 2005 și ar putea crește cu 300% până în 2050. În 2018, operațiunile comerciale globale au generat 2,4% din totalul emisiilor de CO2, potrivit IPCC. Această cifră va crește vertiginos în următorii ani, pe măsură ce cererea crește.

Pentru a face față cererii crescute, unele țări au început proiecte uriașe de construire a aeroporturilor. Unul dintre cele mai mari este în Polonia. Un aeroport uriaș care își propune să devină un hub aviatic pentru Europa va fi construit la Varșovia. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) este un proiect de 27 de miliarde de euro care urmează să se termine în 2032. Acesta va gestiona până la 44 de milioane de pasageri anual și va avea conexiuni feroviare și dotări de lux, dorind să rivalizeze cu Heathrow din Londra și cu Dubai International.

Și în Etiopia se construiește un aeroport uriaș. Lucrările sunt deja în desfășurare la Aeroportul Internațional Bishoftu, care urmează să devină cel mai mare aeroport nou din Africa. Planul este să deservească până la 110 milioane de pasageri anual. Unitatea este proiectată ca un „Oraș Aeroport” complet integrat în Africa, cu centre de transport marfă, hoteluri, zone comerciale, parcuri logistice și facilități de întreținere. Printre planurile de îmbunătățire se numără o conexiune feroviară de mare viteză și o autostradă cu mai multe benzi în capitală.

Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat centru de pasageri internaționali din lume, urmează să se mute. Ca parte a unui proiect gigantic de 28 de miliarde de lire sterline, aeroportul își va muta întreaga operațiune pe al doilea aeroport al emiratului, Aeroportul Internațional Al Maktoum de la Dubai World Central (DWC), în deșertul sudic. Complexul de ultimă generație va avea terminale albe inspirate de corturile beduine tradiționale, cinci piste paralele și un număr impresionant de 400 de porți de aterizare pentru aeronave. DWC primește peste un milion de pasageri în fiecare an, dar noul hub va avea o capacitate anuală de 150 de milioane. Se așteaptă ca mutarea majoră să înceapă „în următorii 10 ani”.

Aeroportul Internațional Regele Salman din Arabia Saudită este în prezent în construcție pentru a înlocui Aeroportul Internațional Regele Khalid. Când se va deschide în 2030, va avea trei piste și va fi unul dintre cele mai mari din lume. Aeroportul va include în cele din urmă șase terminale pentru pasageri și șase piste, acoperind o suprafață de 57 km2. Este proiectat să gestioneze 100 de milioane de pasageri pe an până în 2030 și 185 de milioane de pasageri pe an până în 2050. În prezent,

În prezent, Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta din SUA este cel mai aglomerat din lume, gestionând peste 108 milioane de pasageri în 2024.

