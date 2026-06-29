Afacerea care înflorește în România. Mierea din această plantă costă 35 de lei borcanul

În prezent, România numără peste 300 de producători de lavandă, iar suprafețele cultivate continuă să se extindă, scrie observatornews.ro.

Interesul pentru lavandă s-a văzut și în acest weekend, când piețele Matache și Amzei din București au fost transformate în adevărate colțuri de Provence. Vizitatorii au fost întâmpinați de câmpuri de flori mov, ateliere creative și produse realizate din lavandă.

În Piața Matache, cei prezenți au putut participa la ateliere în care și-au confecționat propriile buchețele de lavandă, pe care le-au luat acasă pentru a parfuma dulapurile sau locuințele.

„Am venit să cumpăr pepene și am ajuns să fac un buchețel de lavandă împreună cu fetițele mele. Îl vom usca și îl vom pune în șifonier. Atmosfera este foarte plăcută, chiar dacă afară este foarte cald”, a povestit una dintre participante.

De la limonadă și ciocolată până la miere de lavandă

Lavanda este valorificată astăzi într-o gamă impresionantă de produse. Vizitatorii au găsit buchete parfumate, uleiuri esențiale, apă florală, dar și deserturi artizanale, fursecuri, ciocolată fără zahăr sau limonadă aromată cu lavandă.

Cel mai căutat produs a fost însă mierea de lavandă.

Un borcan se vinde cu aproximativ 35 de lei, iar apicultorii spun că este apreciată atât pentru gustul delicat, cât și pentru proprietățile sale calmante.

„Este recomandată persoanelor care au probleme cu insomnia sau stările de nervozitate. O linguriță înainte de culcare poate contribui la un somn mai liniștit”, explică unul dintre producători.

Uleiul și apa florală, tot mai căutate vara

Pe lângă miere, vizitatorii au cumpărat în număr mare și ulei esențial sau apă florală de lavandă.

Producătorii spun că apa florală este folosită frecvent după expunerea la soare, deoarece răcorește și hidratează pielea, în timp ce uleiul esențial este preferat pentru efectul său relaxant și pentru reducerea stresului sau a anxietății.

Lavanda inspiră și artiștii

Florile parfumate au fost transformate și în decorațiuni realizate manual. Multe dintre obiectele expuse pot deveni difuzoare naturale de parfum prin adăugarea câtorva picături de ulei esențial.

Organizatorii evenimentului spun că întreaga cantitate de lavandă folosită pentru decor a fost donată de un producător local și culeasă chiar de angajații administrației piețelor, înainte de răsăritul soarelui.

O cultură tot mai profitabilă pentru agricultorii români

În ultimii ani, lavanda a devenit una dintre cele mai atractive alternative la culturile agricole tradiționale. Cererea pentru produse naturale și cosmetice pe bază de lavandă este în continuă creștere, iar agricultorii reușesc să valorifice planta în numeroase forme, ceea ce face ca investiția să fie tot mai rentabilă.

Cu peste 300 de cultivatori și sute de hectare cultivate în mai multe regiuni ale țării, lavanda își consolidează locul printre cele mai promițătoare culturi din agricultura românească.