Ajutoare de încălzire pentru iarna 2025-2026: Cine poate beneficia?

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a transmis că persoanele vulnerabile pot depune cererile începând din luna octombrie, pentru a beneficia de sprijin financiar pe întreaga perioadă rece – din 1 noiembrie 2025 până la 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie, destinat acoperirii cheltuielilor lunare la utilități, va continua să fie acordat pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul rece.

Cine poate beneficia?

Ajutorul pentru încălzire se adresează familiilor și persoanelor singure ale căror venituri nu depășesc:

1.386 lei net/lună per membru de familie , sau

2.053 lei net/lună în cazul persoanelor care locuiesc singure.

Sprijinul financiar se acordă în baza unei cereri-declarație pe propria răspundere, depusă la primăria de care aparține locuința solicitantului. Formularele pot fi descărcate de pe site-ul primăriei sau ridicate direct de la sediu.

Cum se acordă ajutoarele?

– Ajutorul de încălzire acoperă total sau parțial costurile de încălzire în sezonul rece (1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026);

– Suplimentul pentru energie este acordat lunar, pe tot parcursul anului, indiferent de sursa de energie folosită (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi, etc.).

Plățile se vor realiza începând cu luna decembrie 2025, prin agențiile județene de plăți, anunță ANPIS.

Sprijin record în sezonul trecut

În sezonul rece anterior, statul a plătit peste 2 milioane de ajutoare și suplimente, totalizând aproximativ 1,03 miliarde de lei. Cele mai multe au fost pentru încălzirea locuinței cu lemne sau combustibili solizi (peste 1,5 milioane), urmate de ajutoare pentru gaze naturale, energie electrică și energie termică.

În ultimii patru ani, valoarea totală a sprijinului acoperit prin Legea nr. 226/2021 a depășit 3,67 miliarde de lei, cu peste 6,7 milioane de ajutoare acordate.