Al treilea transplant de inimă în 2026 în România. Bărbat cu trei stopuri cardiorespiratorii, salvat

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   12:45
Sursa foto: Transplant de inimă

Un bărbat de 48 de ani cu trei stopuri cardiorespiratorii resuscitate a fost salvat la Târgu Mureș, printr-un tranplant de inimă. Este al treilea transplant cardiac făcut în România în acest an.

Agenția Națională de Transplant anunță că prelevarea de organe a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Prelevarea s-a făcut de la un donator de 17 ani, aflat în moarte cerebrală, pentru care familia și-a dat acordul.

În urma prelevării s-au realizat un transplant hepatic la Spitalul Sf. Spiridon Iași la un bărbat de 37 de ani și două transplanturi renale la Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon la doi bărbați, de 38 și 43 de ani.

De asemenea, a fost făcut și un transplant cardiac la un bărbat de 48 ani, aflat în evidență de aproximativ 1 an, cu insuficiență cardiacă în stadiu avansat și cu 3 stopuri cardiorespiratorii resuscitate în antecedente.

„Cordul a venit cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș, ieri, la ora 13.00, iar operația a durat 4 ore și 30 minute. S-a încheiat cu succes, pacientul având în prezent evoluție favorabilă. Este al doilea transplant cardiac de la Târgu Mureș din acest an, într-o serie de intervenții care sperăm să fie cât mai numeroase; în prezent, pe lista de așteptare sunt înscriși peste 40 de pacienți”, a precizat prof. dr. Horatiu Suciu, coordonatorul echipei de transplant cardiac de la Târgu Mureș.

ANT precizează că acesta este cel de-al treilea transplant cardiac din 2026. De la începutul anului au mai fost realizate alte două transplanturi: unul în București și celălalt la Târgu Mureș.

(sursa: Mediafax)

