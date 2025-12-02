Alarmă la Chișinău: Maia Sandu, despre pericolele persistente dinspre Kremlin

Declarațiile au fost făcute marți, după ședința Consiliului Național de Securitate de la Chișinău, în mijlocul unor incidente recente cu drone care au survolat sau au căzut pe teritoriul țării.​

Maia Sandu a subliniat că aceste incidente reprezintă un pericol real, legat direct de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar autoritățile investesc în radare și echipamente de detectare, dar fără remedii rapide. "Dacă nu înțelegem riscurile, nu ne putem proteja. Pericolul persistă cât timp conflictul continuă, iar soluții magice nu există", a afirmat ea la conferința de presă ulterioară. "Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetăţenii. Siguranţa oamenilor este principala noastră preocupare"

Un exemplu concret este incidentul din 25 noiembrie, când o dronă s-a prăbușit într-o livadă din Cuhureștii de Jos, iar alta de tip Shahed a traversat spațiul aerian spre România. Sandu a condamnat violările repetate ale spațiului aerian moldovenesc și european de către Rusia.​

Referindu-se la anunțul oligarhului fugar Ilan Șor despre închiderea proiectelor sociale și retragerea sprijinului politic local, Sandu a exclus o modificare a poziției Kremlinului. "Moscova nu își va schimba atitudinea; intervențiile devin mai complexe, deci trebuie să fim mai pregătiți", a precizat ea, insistând pe vigilență sporită. Ședința CNS a discutat și un plan de reziliență pentru 2026-2027, axat pe securitate informațională, cibernetică și combaterea finanțării ilegale.