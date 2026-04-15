Fenomen natural rar. Misterul aleii pavate cu dale galbene din Oceanul Pacific

Descoperirea a avut loc în Parcul Național Marin Papahānaumokuākea, un ecosistem protejat aflat la nord de insulele Hawaii. Este unul dintre cele mai mari parcuri marine din lume, conform El Economista.

Cu toate acestea, oamenii de știință au explorat până acum doar 3% din suprafața sa submarină. Cercetătorii se aflau în cadrul unei expediții de explorare a unui lanț muntos submarin. Nimeni nu știa ce vor găsi la acea adâncime. Ceea ce au descoperit i-a surprins complet.

La peste 3.000 de metri sub nivelul mării, echipa a dat peste o formaţiune care arăta ca o „cale de dale galbene", similară celei din celebrul film „Vrăjitorul din Oz". Imaginile surprinse au devenit rapid virale.

În realitate, nu era vorba despre nimic artificial. Cercetătorii au identificat structura drept un flux fracturat de rocă hialoclastitică. Aceasta este o rocă vulcanică formată în timpul erupțiilor de mare energie. Fragmentele de rocă se depun pe fundul mării și, în timp, se consolidează.

Într-o secțiune mică, roca s-a fracturat într-un mod neobișnuit. Modelul rezultat seamănă surprinzător de mult cu cărămizi sau dale așezate regulat. Natura a imitat, fără intenție, opera omului.

Descoperirea pune în perspectivă cât de puțin cunoaștem din propriul nostru ocean. În cei 67 de ani de înregistrări ale scufundărilor în ape adânci, oamenii au reușit să observe între 0,0006% și 0,001% din fundul mării.

Cu alte cuvinte, planeta noastră ascunde încă teritorii vaste și complet necunoscute. Unele se pot dovedi la fel de fascinante ca și cele din spațiul cosmic.

Expediția nu are doar valoare estetică. Cercetătorii de la Ocean Exploration Trust subliniază importanța științifică a zonei. „Explorarea noastră a acestei zone ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine viața care populează versanții stâncoși ai acestor vechi munți submarini", au transmis aceștia. Munții submarini din zonă sunt vechi și puțin studiați. Versanții lor găzduiesc ecosisteme complexe, despre care știm extrem de puțin. Fiecare expediție adaugă o nouă piesă la un puzzle uriaș.

