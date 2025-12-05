Alegeri Primăria Capitalei. Unde vor candidații să facă parcări, pasaje, parcuri noi

Promisiunile electorale marchează o viziune clară de transformare urbană.

De la spații verzi extinse, care schimbă peisajul de la bloc, la investiții masive în transport și infrastructură rutieră, fiecare canditat oferă soluții proprii pentru decongestionarea și modernizarea Capitalei.

Soluționarea crizei parcărilor și extinderea spațiilor verzi devin prioritățile majore.

Cum ar rezolva principalii candidați la primăria Captalei problema traficului, a spațiilor verzi și a parcărilor?

Daniel Băluță, candidatul PSD, se concentrează pe reducerea blocajelor prin proiecte mari de infrastructură.

El promite extinderea tuturor magistralelor de metrou (M4–M7) și prelungirea M1, M2 și M3, amintind de investițiile în pasaje și unirea Nordului și Sudului prin magistrala M4.

Candidatul plănuiește construirea a 7 drumuri noi, fiecare cu bandă de transport public și park&ride la intrare în oraș.

În privința parcărilor, Băluță propune un abonament integrat pentru parcările publice valabil în tot Bucureștiul, în timp ce pentru parcările rezidențiale se menține o taxă lunară distinctă.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, dorește să extindă viziunea sa numită „Orașul Parc” la nivelul întregii Capitale, un concept ce presupune crearea de mici parcuri de cartier prin transformarea zonelor abandonate între blocuri.

(sursa: Mediafax)