Alertă alimentară: Semințe de mac cu morfină și codeină, retrase din magazine

Este vorba despre semințe de mac, miere de tei și fasole cu cârnați la caserolă — produse comercializate în mai multe supermarketuri din țară.

Semințe de mac contaminate cu opiacee

Cele mai multe alerte vizează semințele de mac, în care s-au găsit cantități ridicate de morfină și codeină. Loturi provenite de la furnizori precum Orlando’s Maestro și Nutco au fost retrase din magazinele Metro, Selgros, Profi, Kaufland și Superco.

Miere de tei cu antibiotice interzise

În cazul mierii de tei comercializate sub brandul „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache, s-a constatat prezența unui antibiotic nepermis în Uniunea Europeană. Produsul a fost imediat retras de pe piață.

Fasole cu cârnați cu substanțe neconforme

Și produsul „Fasole cu cârnați Maestro” (350 g), vândut în rețelele Profi și Carrefour, a fost retras după ce analizele au arătat prezența unor substanțe neconforme.

Atenționare pentru consumatori

ANSVSA îi sfătuiește pe românii care au cumpărat aceste produse să nu le consume sub nicio formă. Produsele pot fi returnate în magazine, chiar și fără bonul fiscal.