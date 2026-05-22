Cine este Max Korzh, rapperul anti-sistem care a umplut Arena Națională fără reclame. Bucureștiul, invadat de zeci de mii de fani veniți din toată Europa de Est

Bucureștiul, cucerit de fanii lui Max Korzh. Rapperul anti-Putin care a vândut Arena Națională în doar 3 zile

Bucureștiul trăiește în aceste zile unul dintre cele mai neașteptate fenomene muzicale din ultimii ani. Fără afișe uriașe pe străzi, fără promovare agresivă și fără campanii clasice de publicitate, rapperul belarus Max Korzh a reușit să transforme concertul său de pe Arena Națională într-un eveniment uriaș, sold out în doar trei zile.

Aproape 50.000 de oameni sunt așteptați la spectacolul din Capitală, iar mii de turiști din Ucraina, Belarus, Rusia, Republica Moldova și Polonia au ajuns deja în București cu mult înaintea concertului. În Centrul Vechi, atmosfera a devenit explozivă încă din noaptea precedentă, când sute de fani au petrecut până dimineață.

Autoritățile române tratează evenimentul cu maximă atenție, mai ales după incidentele violente care au avut loc la concertul artistului din Varșovia.

Bucureștiul, luat cu asalt de fanii lui Max Korzh

Cu două zile înainte de concert, Centrul Vechi din București s-a transformat într-un adevărat punct de întâlnire pentru fanii artistului din Belarus. Străzile au fost pline de tineri veniți din toate colțurile Europei de Est, mulți dintre ei întâlnindu-se pentru prima dată după ce au comunicat ani întregi în comunitățile online dedicate lui Max Korzh.

Reporterul Observator, Eduard Marin, a transmis că sute de oameni au ajuns în Capitală încă de la începutul săptămânii pentru a petrece împreună înaintea marelui concert.

Pentru mulți dintre cei veniți la București, concertul are o încărcătură emoțională uriașă.

„Concertul lui Max Korzh a fost visul meu de 14 ani”, a declarat un turist ucrainean venit special pentru eveniment.

Un alt fan ucrainean a explicat de ce artistul a devenit atât de important pentru generația sa.

„Ne place foarte mult de el. Cântă despre viețile noastre, despre simbolurile noastre”, a spus acesta.

Victor, un fan din Republica Moldova, a povestit că a participat deja la mai multe concerte ale rapperului, inclusiv la spectacolul din Varșovia.

„Așa e mereu înainte de concert, se strâng foarte mulți fani. Ne unește muzica, venim, dansăm, facem distracție”, a declarat acesta.

Cine este Max Korzh și de ce a devenit un simbol pentru tinerii din Est

Max Korzh este unul dintre cei mai populari artiști din spațiul ex-sovietic, chiar dacă numele său nu este foarte cunoscut în România. Originar din Belarus, rapperul și-a construit imaginea în jurul mesajelor anti-sistem, al libertății și al opoziției față de regimurile autoritare.

În ultimii ani, pozițiile sale împotriva războiului și criticile indirecte la adresa Kremlinului și a regimului Lukașenko l-au transformat într-o figură extrem de controversată în țara natală.

Versurile sale au devenit adevărate manifeste pentru mulți tineri din Europa de Est.

„Nu e important pentru mine deloc / Tot ce era cândva... oameni... case ... au devenit toate cutii de chibrituri”, sunt versurile care au circulat intens pe rețelele sociale și care au fost interpretate de fani drept un mesaj împotriva războiului și a distrugerilor provocate de conflictul din Ucraina.

După ce a fost chemat de poliție „la o discuție”, artistul a ales să plece din Belarus. De atunci, Max Korzh locuiește în afara țării și continuă să susțină concerte uriașe pentru comunitățile de vorbitori de rusă și belarusă din Europa.

Autoritățile române, în alertă după incidentele de la Varșovia

Succesul uriaș al concertului de la București vine și cu îngrijorări serioase pentru autorități. La concertul organizat recent în Varșovia, peste 100 de persoane au fost reținute pentru agresiuni, tulburarea ordinii publice și deținere de droguri.

Experiența din Polonia a făcut ca forțele de ordine din România să trateze evenimentul cu măsuri speciale de securitate.

Mulți dintre fanii care au ajuns deja în București au povestit că au observat controale sporite încă de la intrarea în țară.

„Am fost și la concertul din Varșovia. A fost destul de problematic și a fost și foarte multă poliție, au reținut foarte multe persoane”, a declarat o tânără din Ucraina.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, aproape 10.000 de polițiști, jandarmi și agenți în civil vor monitoriza zona din jurul Arenei Naționale și principalele puncte aglomerate din Capitală.

Autoritățile se tem de posibile incidente violente și încearcă să prevină orice situație care ar putea degenera în timpul concertului.

Concert promovat pe Telegram și bilete epuizate în doar trei zile

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale fenomenului Max Korzh este modul în care concertul a fost promovat. Fără panouri publicitare și fără campanii masive în presa românească, evenimentul s-a răspândit aproape exclusiv prin Telegram și comunitățile online dedicate artistului.

În doar trei zile, majoritatea biletelor disponibile pe Arena Națională au fost cumpărate.

Un fan a povestit că și-a achiziționat biletul cu șase luni înainte de concert, convins că locurile se vor epuiza rapid.

Succesul uriaș demonstrează forța comunităților online din Europa de Est și influența pe care Max Korzh o are asupra unei generații întregi de tineri care se regăsesc în mesajele sale.

Hotelurile din București, aproape complet ocupate

Valul de turiști veniți pentru concert a avut un impact uriaș și asupra industriei hoteliere din Capitală. Potrivit datelor prezentate de Observator, aproape toate hotelurile și apartamentele de închiriat din București au fost rezervate înaintea evenimentului.

Din cele aproximativ 32.000 de locuri de cazare disponibile, doar câteva zeci mai erau libere înainte de weekend.

Restaurantele, cluburile și barurile din Centrul Vechi au fost pline încă din ajunul concertului, iar atmosfera a semănat mai degrabă cu cea a unui festival internațional.

Organizatorii au impus și reguli stricte pentru spectatori. Participanții au fost avertizați, în limbile rusă și engleză, că accesul cu arme, droguri sau materiale pirotehnice este strict interzis.