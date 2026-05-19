Alertă de călătorie pentru britanici din cauza unei boli, inclusiv în România

Britanicii care își planifică o vacanță în străinătate la vară au fost avertizați că trebuie să fie „la zi” cu vaccinurile, potrivit Express. Avertismentul apare ca urmare a unei „creșteri” a cazurilor de rujeolă la nivel mondial, inclusiv în anumite părți ale Europei și Asiei.

Rujeola este o boală virală extrem de contagioasă care provoacă simptome asemănătoare răcelii, ochi roșii și o erupție cutanată distinctă, cu pete. În cazurile grave, poate duce la complicații severe, cum ar fi meningita și convulsii, sau chiar la deces.

Într-o actualizare de pe site-ul Travel Health Pro, experții au explicat că boala a crescut în intensitate în diferite țări.

„Călătorii ar trebui să fie la zi cu cursurile de vaccinare de rutină și rapelurile, așa cum se recomandă în Marea Britanie. Aceste vaccinuri includ, de exemplu, vaccinul împotriva rujeolei-oreionului (ROR). Rujeola reprezintă un risc în multe țări și s-a înregistrat o creștere a cazurilor și focarelor de rujeolă raportate la nivel mondial, inclusiv în anumite părți ale Africii, Asiei, Europei și Americii, inclusiv Canada și Statele Unite”, scrie în documentul experților britanici.

Aceștia citează datele de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Conform statisticilor, după 1 aprilie 2025, în statele UE au fost 3.607 cazuri de rujeolă. 78% dintre persoanele care s-au îmbolnăvit nu erau vaccinate, iar cinci pacienți au murit.

„În perioada de 12 luni, cinci decese (rata mortalității: 0,139%) atribuibile rujeolei au fost raportate către ECDC de către Franța (trei), Olanda (unul) și România (unul)”, mai scrie în documentul citat de britanici.

Ei au analizat și un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) care a constatat că numărul cazurilor de rujeolă din Europa a fost cel mai ridicat în 2024 începând din 1997. 127.350 de cazuri de rujeolă au fost raportate în Europa în 2024, dublu față de numărul de cazuri raportate pentru 2023. Răspândirea bolii a fost explicată prin scăderea ratelor de vaccinare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)