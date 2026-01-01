Alertă la granița României, după noi atacuri cu drone rusești. Două avioane F-16 de la Fetești, ridicate

MApN anunță că joi au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

Sistemul de supraveghere al ministerului a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

De asemenea, a fost emis și un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

„Starea de alertă a încetat la ora 11.00. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, a transmis MApN.

(sursa: Mediafax)