Alertă la granița României, după noi atacuri cu drone rusești. Două avioane F-16 de la Fetești, ridicate

de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   11:41
Sursa foto: Hepta/Două avioane F-16 de la Fetești au fost ridicate

Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în prima zi a anului 2026 asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN anunță că două avioane F-16 de la Fetești au fost ridicate și au monitorizat zona de frontieră.

MApN anunță că joi au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

Sistemul de supraveghere al ministerului a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

De asemenea, a fost emis și un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

„Starea de alertă a încetat la ora 11.00. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, a transmis MApN.

(sursa: Mediafax)

