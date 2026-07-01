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Alertă meteo în Capitală: Cod portocaliu de furtuni și vijelii puternice în București și Ilfov

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   15:45
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Alertă meteo în Capitală: Cod portocaliu de furtuni și vijelii puternice în București și Ilfov
Hepta/Cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni în Capitală şi Ilfov

 Capitala şi judeţul Ilfov se vor afla de miercuri, ora 15:00, până joi, ora 6:00, sub o nouă avertizare meteo cod portocaliu, fiind anunţate vijelii puternice, averse torenţiale şi grindină.

''Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteo cod portocaliu, valabilă în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, de astăzi, 01.07.2026, ora 15:00, până mâine, 02.07.2026, ora 06:00. Se vor semnala: vijelii puternice, averse torenţiale importante cantitativ, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni şi frecvente descărcări electrice'', anunţă ISUBIF pe pagina de Facebook.

În context, autorităţile fac o serie de recomandări:

* amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

* închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

* evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. AGERPRES

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Subiecte în articol: alerta meteo Capitală cod portocaliu furtuni vijelii puternice
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