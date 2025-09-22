Alertă în Moldova, percheziţii şi arestări, înainte de alegeri

"Începând din luna iulie, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu alte agenţii, investighează pregătirea unor tulburări masive. În urma percheziţiilor efectuate, 74 de persoane au fost arestate" luni, a declarat procurorul-şef al acestei instituţii, Victor Furtună.



La rândul său, consilierul pentru securitate naţională al preşedintei Maia Sandu, Stanislav Secrieru, a afirmat că a fost "destructurată o reţea susţinută de GRU", serviciul de informaţii militare rus, reţea în cadrul căreia "peste 100 de moldoveni au fost pregătiţi în Serbia de instructori ruşi în tactici violente împotriva poliţiei şi folosirea armelor de foc". "Misiunea lor: organizarea de violenţe pre- şi post-electorale. 74 de indivizi au fost arestaţi şi cooperează cu autorităţile", a adăugat consilierul prezidenţial, într-un mesaj pe reţeaua socială X.



Potrivit Parchetului de la Chişinău, majoritatea celor arestaţi au vârste cuprinse între 19 şi 45 de ani şi fiecare ar fi primit o sumă de 400 de euro. "S-a descoperit că erau afiliaţi unor partide politice sau grupări infracţionale", a spus la rândul său şeful poliţiei, Viorel Cernăuţeanu.



Forţele de securitate din Republica Moldova au anunţat luni mai devreme că au efectuat peste 250 de percheziţii în cadrul unui dosar penal pentru "pregătirea de tulburări masive şi acţiuni destabilizatoare, coordonate din Federaţia Rusă de către elemente criminale" la alegerile legislative ce vor avea loc duminică.



Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziţii, care au avut loc de asemenea în centre de detenţie şi închisori, a menţionat poliţia într-un comunicat, fără detalii despre afilierea politică a acestor persoane.



De partea sa, opoziţia afirmă că acţiunile forţelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului preşedintei pro-europene Maia Sandu. Autorităţile urmăresc intimidarea şi reducere la tăcere a criticilor pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), a afirmat fostul preşedinte socialist Igor Dodon.



"Maia Sandu şi PAS caută scuze pentru anularea alegerilor întrucât ştiu că vor obţine un rezultat slab pe 28 septembrie", a scris Dodon pe reţeaua socială Telegram. Prin urmare, "regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să le provoace oamenilor teamă şi să ne reducă la tăcere", crede fostul preşedinte pro-rus.



El a acuzat autorităţile că pregătesc manipularea votului, mai ales la secţiile din străinătate, unde diaspora ar putea din nou să încline balanţa rezultatului, la fel cum s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidenţiale, câştigate de Maia Sandu datorită voturilor din diaspora europeană. În acest scop, a remarcat Dodon, în Rusia au fost organizate numai două secţii de votare, faţă de circa 300 de secţii în Occident, la fel cum s-a procedat şi la alegerile prezidenţiale.



Preşedinta Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, spune că Rusia urmăreşte să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă.



"Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar şi în afara ţării. Oamenii sunt intoxicaţi zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordine, violenţă şi să sperie lumea", a susţinut luni într-un discurs Maia Sandu, a cărei formaţiune, deşi este cotată în sondaje cu puţin peste 20% din intenţiile de vot, are totuşi şanse să formeze o coaliţie de guvernare după alegerile care au şi o mare miză geopolitică.

