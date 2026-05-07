Alertă în Tulcea: Populația avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone

Potrivit ISU Tulcea, mesajul a fost emis în jurul orei 8.40.

Prin mesajul de avertizare emis prin sistemul RO-ALERT, populația din nordul județului este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale, precum și indicațiile autorităților.

(sursa: Mediafax)