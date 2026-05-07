Jurnalul.ro Ştiri Observator Alertă în Tulcea: Populația avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   09:59
Sursa foto: Hepta/Dronele, un pericol permanent pentru populația din Tulcea

Un mesaj Ro-Alert a fost trimis joi dimineața în nordul județului Tulcea, prin care populația este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone.

Potrivit ISU Tulcea, mesajul a fost emis în jurul orei 8.40.

Prin mesajul de avertizare emis prin sistemul RO-ALERT, populația din nordul județului este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale, precum și indicațiile autorităților.

(sursa: Mediafax)

