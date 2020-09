Rafila, previziune sumbră despre evoluția pandemiei de Coronavirus în România: Vom ajunge la 2.000 de cazuri pe zi

Hepta Prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbiologie Prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbiologie

Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, susține ca in prezent ne aflam intr-o transmitere comunitara intensa si nu este exclus ca in aceasta saptamana sa ajungem la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi.

„Sunt ingrijorat de cifrele pe care le-am vazut la raportarea testelor efectuate duminica, cand pe de o parte am avut un record pentru o zi de duminica, peste 1.200 de cazuri pozitive si am avut 20% dintre probele testate pozitive ceea ce ma face sa cred ca suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa si nu este exclus ca in aceasta saptamana sa inregistam acea cifra la care toata lumea face referire, 2.000 de cazuri, pentru ca in mod evident am avut o crestere in cele doua saptamani care au trecut cu peste 1.700 de cazuri in cateva zile si este de asteptat ca pe masura ce nivelul probelor, procentul probelor pozitive creste sa avem si in aceasta saptamana o evolutie in acelasi sens”, a spus Rafila, la Digi 24

Până ieri 29 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.470 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).