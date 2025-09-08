Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță anchetă după o conferință cu teorii conspiraționiste

„Am discutat cu Colegiul Medicilor din România și împreună cu Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Vor face o anchetă comună pentru a verifica în detaliu toate informațiile care au fost distribuite în acea conferință, în acel eveniment, pentru a identifica elementele de dezinformare care nu au fundament științific și care pot agrava sănătatea publică”, a declarat Rogobete, luni la Antena 3 CNN.

Ministrul a dat ca exemple afirmații false potrivit cărora semnalul 5G ar modifica ADN-ul persoanelor vaccinate sau că toți cei vaccinați ar urma să moară subit în 2025.

Despre acestea afirmații, ministrul a afirmat că sunt „elemente de dezinformare, elemente de a crea panică, elemente de a reduce încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, pe de o parte, dar și în tratamentele moderne”.

Privind efectele acestor atitudini, Rogobete afirmă: „Avem cea mai mare rată de copii care mor de rujeolă din Europa. Avem cea mai mare rată de tuse convulsivă din Europa. Avem cea mai mare incidență de cancere de col pentru femei din cauza HPV-ului”.

Acesta a amintit la perioada pandemiei și a afirmat că implicarea politică în promovarea vaccinării a scăzut încrederea în tratamentele moderne.

„Greșeala majoră din pandemie, care a dus la scăderea încrederii în vaccinare, a fost, din punctul meu de vedere, dată de faptul că nu au fost explicate clar cu subiect și predicat toate efectele acestui vaccin. Pe de o parte, și pe de altă parte, cea mai mare greșeală este că, mă rog, la acel moment s-au gândit că promovarea vaccinării trebuie făcută de către politicieni. Ori acest lucru a dus la scăderea accelerată a încrederii în vaccinare”, a spus ministrul Sănătății.

(sursa: Mediafax)