Jurnalul.ro Ştiri Observator Rogobete anunță investiții masive în spitalele și în tratamentul marilor arși

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   21:53
Sursa foto: Hepta/România ridică primele centre de mari arși: Anunțul lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță luni deschiderea unor proiecte de investiții de anvergură la Spitalul JUdețean din Ploiești. Acestea includ, printre altele, înființarea unei unități dotate cu toate echipamentele necesare pentru tratarea marilor arși.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni mai multe proiecte de investiții la Spitalul Județean din Ploiești.

Printre acestea se numără: înființarea unei unități pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, aflată în faza de licitație, reabilitarea secțiilor de chirurgie și achiziția de echipamente medicale și construirea unui nou corp de clădire, proiect estimat la aproximativ 289 de milioane de lei.

Unitatea pentru mari arși va integra spitalul din Ploiești în rețeaua națională coordonată de Ministerul Sănătății, iar personalul va fi instruit prin programe finanțate din fonduri europene.

Rogobete a precizat că finanțarea noilor proiecte va veni prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Sanitare, însă contractele vor fi semnate doar după finalizarea procedurilor de achiziție.

„Am învățat din întârzierile din PNRR. Nu vom mai semna contracte fără licitații finalizate”, a spus ministrul Sănătății, subliniind că autoritățile locale trebuie să accelereze procedurile.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: alexandru rogobete arsi investiţii tratament spitale
