Alexandru Rogobete: Un copil externat, o fetiță în stare stabilă în ATI după explozia de pe Calea Rahovei

„Din cei doi copii internați ieri la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu : Un pacient a fost externat astăzi după evaluarea medicală realizată de către cadrele medicale.Pacienta pediatrică este internată în secția de ATI, în stare stabilă, s-a trezit după intervenția chirurgicală și poate comunica”, a notat Rogobete pe Facebook.

Privind persona rănita grav care a fost transferată în Austria, ministrul a notat: „Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, a fost transferat astăzi la Spitalul Universitar din Graz, Austria”.

Potrivit unei informări emise de IGSU, pacienta „a ajuns în siguranță la spitalul din Austria, unde urmează să beneficieze de tratament de specialitate”.

(sursa: Mediafax)