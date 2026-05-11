A treia lună de creșteri pe piața alimentară mondială. Cifrele îngrijorătoare ale ONU

Prețurile globale ale alimentelor au crescut în aprilie pentru a treia lună consecutiv, prețurile uleiului vegetal atingând niveluri deosebit de ridicate din cauza perturbărilor legate de războiul din Iran , a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Indicele prețurilor alimentelor , care măsoară modificările unui coș de produse alimentare comercializate la nivel global, a înregistrat o medie de 130,7 puncte în aprilie, o creștere de 1,6% față de luna precedentă și de 2% față de anul precedent.

Creșterea reflectă „prețuri mai mari pentru principalele cereale”, cu excepția sorgului și orzului, potrivit declarației FAO.

Prețurile globale la grâu au crescut cu 0,8%, inclusiv din cauza îngrijorărilor legate de seceta din anumite părți ale Statelor Unite și a unei probabilități mai mari de precipitații sub medie în Australia.

Această creștere este întărită de așteptările privind reducerea semănatului de grâu în 2026 , fermierii optând pentru culturi cu un consum mai mic de îngrășăminte, având în vedere creșterea prețurilor la acestea, „determinată de costurile ridicate ale energiei și de perturbările asociate cu închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz”.

În ciuda acestor perturbări, FAO consideră că sistemele agroalimentare globale continuă să demonstreze „reziliență”, prețurile cerealelor crescând, dar moderat.

Uleiurile vegetale , însă, „înregistrează creșteri mai accentuate ale prețurilor, determinate în principal de prețurile mai mari la petrol , care sporesc cererea de biocombustibili și pun o presiune suplimentară asupra piețelor uleiurilor vegetale”, recunoaște FAO.

Indicele prețurilor uleiurilor vegetale a crescut cu 5,9% față de luna martie, atingând cel mai înalt nivel din iulie 2022 .

