Alin Tișe, revoltat după meciul României din Bosnia: Ură gratuită! O demonstrație de lașitate colectivă

Oficialul clujean, prezent în tribune alături de suporterii români, descrie atmosfera ca fiind una „traumatizantă, jignitoare” și compară condițiile din stadion cu „o epocă a întunericului”.

Tișe anunță că va sesiza oficial FIFA și UEFA pentru a reclama abaterile grave observate la partida din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

„Un stadion rămas în alt secol. Diferența față de Cluj? De la civilizație la paleolitic”

Într-un mesaj amplu, Alin Tișe spune că infrastructura stadionului bosniac l-a șocat:

„Un stadion rămas în alt secol: betoane gri, scaune rupte, spații înguste, o infrastructură care amintea de comunele de dinainte de ’90. Imaginile sunt incredibile, de neimaginat în acest secol.”

Acesta subliniază contrastul cu stadioanele moderne de la Cluj:

„Diferența? De la civilizație la paleolitic.”

Imnul României, acoperit de huiduieli. Suporterii români, insultați și scuipați

Potrivit lui Tișe, abuzurile au început încă de la intonarea imnului:

„Imnul României a fost acoperit de huiduieli, un gest care nu ar trebui să existe nicăieri în Europa.”

El descrie apoi 90 de minute de agresivitate:

– aruncare cu obiecte către oaspeți

– gesturi obscene

– insulte directe și chiar scuipat

– scandări rasiste repetate

„Nu pasiune, ci agresivitate. Nu rivalitate, ci ură gratuită! Un stadion nu e o junglă. Fotbalul ar trebui să unească, nu să dezumanizeze.”

„A fost o demonstrație de lașitate colectivă. 15.000 de oameni strigau «țiganii»”

Tișe numește atmosfera de la Zenica o „demonstrație de lașitate colectivă”:

„15.000 de oameni au strigat «țiganii» ca și cum asta i-ar face mari, puternici, relevanți. Când ai nevoie de o insultă ca să te simți superior, înseamnă că ești deja jos. Foarte jos.”

În opinia lui, intenția publicului a fost clară:

„Au vrut să ne lovească în identitate. Au vrut să ne calce în picioare demnitatea. Au vrut să transforme un stadion într-o tribună pentru ură.”

Atac direct la arbitraj și la reacția UEFA: „Ignorarea rasismului este o rușine”

Tișe a criticat și atitudinea arbitrului englez, despre care spune că „s-a făcut de râs” ignorând comportamentul publicului.

Totodată, acesta consideră că oficialii români trebuiau să intervină:

„Ar fi trebuit să ceară urgent întreruperea meciului. Regulamentul prevede clar măsuri. Suspendarea jocului era necesară până la revenirea la normal.”

„România nu răspunde cu urlete. Demnitatea noastră nu se negociază”

În mesajul său, Tișe afirmă că poporul român nu poate fi redus la o etichetă rasistă:

„România nu a fost, nu este și nu va fi niciodată definită de ce strigă niște oameni ascunși după număr. Demnitatea noastră nu se negociază. Identitatea nu se murdărește.”

El precizează că, spre deosebire de comportamentul văzut la Zenica, românii au arătat demnitate:

„Ei au avut doar voce. Noi avem identitate. Și identitatea nu se strigă. Se ține drept în fața oricărei mulțimi.”

Sesizare către FIFA și UEFA: „Respectul nu este opțional”

În final, Tișe anunță că va trimite o sesizare oficială către FIFA și UEFA:

„Este momentul ca aceste derapaje să fie tratate serios. Respectul nu e opțional, iar violența nu e scuzabilă. Voi solicita măsuri concrete pentru sancționarea acestor abateri grave.”

„România se ridică”

În ciuda atmosferei ostile, Tișe spune că suporterii români au demonstrat demnitate:

„Jucând în aceste condiții, dincolo de scor, am arătat că România nu se rușinează. România se ridică. Și când România se ridică, cei care au strigat rămân mici. Foarte mici.”