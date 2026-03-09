Alți peste 450 de români au ajuns acasă, din Orientul Mijlociu

Șeful Guvernului anunță că luni dimineața au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE.

Transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, din Arabia Saudită a ajuns luni la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha.

Ilie Bolojan anunță că, în a doua parte a săptămânii, va mai fi organizat cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile.

(sursa: Mediafax)