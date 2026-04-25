Ambasadorul Rusiei, convocat de MAE după incidentul cu drona de la Galați

"Din dispoziţia ministrului afacerilor externe Oana Ţoiu, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti va fi convocat astăzi la MAE ca urmare a prăbuşirii, în cursul nopţii trecute, în zona municipiului Galaţi, a unei drone ruseşti folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene. Federaţia Rusă a încălcat suveranitatea spaţiului aerian al României printr-o nouă acţiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranţa populaţiei", se arată în anunţul postat de MAE român, pe pagina de Facebook a instituţiei.



Totodată, MAE român subliniază că incidentul de sâmbătă dimineaţă reprezintă "un act iresponsabil şi provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internaţional".



"De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar şi o încălcare a păcii şi securităţii regionale şi globale", se mai adaugă în poziţia transmisă de Ministerul Afacerilor Externe.



Forţele ruse au reluat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacurile cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice au fost ridicate în aer, cu autorizare de angajare a dronelor, iar în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime, a informat, anterior, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).



Specialiştii aflaţi la locul prăbuşirii dronei ruseşti, în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi, au constatat o posibilă încărcătură explozivă, iar autorităţile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 de metri, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).



Forţele de ordine au evacuat din zona locuită de la marginea municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit drona rusească, 217 persoane, dintre care 11 cu probleme medicale sau greu transportabile care au fost preluate cu ambulanţele.

AGERPRES