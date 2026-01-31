Amendă de 60.000 de lei pentru poluarea apei pe raza UAT Sfântu Gheorghe

Aici a fost identificată societatea care a deversat ape uzate, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că societatea desfășura activități de vidanjare ape uzate fără a deține autorizație de mediu valabilă, atransmis pe Facebook Garda Națională de Mediu. La solicitarea echipei de comisari, locația a fost curățată și igienizată. Ca urmare a acestui fapt, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.000 de lei, conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și măsura complementară de suspendare a activității până la obținerea autorizației de mediu.