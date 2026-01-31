Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Amendă de 60.000 de lei pentru poluarea apei pe raza UAT Sfântu Gheorghe Amendă de 60.000 de lei pentru poluarea apei pe raza UAT Sfântu Gheorghe

Amendă de 60.000 de lei pentru poluarea apei pe raza UAT Sfântu Gheorghe

Sursa foto: Garda de Mediu Covasna/Firmă sancționată cu 60.000 de lei pentru deversări ilegale de ape uzate în Sfântu Gheorghe

În urma unui control realizat ca urmare a unui apel telefonic prin care s-au semnalat deversări de ape uzate dintr-o cisternă pe sol pe raza UAT Sfântu Gheorghe, o echipă de comisari ai Gărzii de Mediu împreună cu reprezentanții Poliției Locale Sfântu Gheorghe s-au deplasat la fața locului.