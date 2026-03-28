Condiție nouă pentru șoferi: Reducerea suspendării permisului, doar cu amenzile la zi

Actul normativ introduce o serie de modificări care vor intra în vigoare începând cu 27 martie 2026 și vizează, în principal, regimul amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

Concret, în ceea ce privește stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale, au fost aduse modificări unor acte normative importante, inclusiv Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

„Astfel, pentru faptele contravenționale ale căror sancțiuni fac obiectul modificărilor/completărilor din actele normative mai sus menționate, contravenientul va putea achita jumătate din cuantumul amenzii aplicate de către agentul constatator”, se arată în comunicat.

Plata trebuie efectuată în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Schimbări privind reducerea perioadei de suspendare a permisului

Totodată, ordonanța aduce schimbări importante în ceea ce privește reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere. Începând cu aceeași dată, analiza cererilor va include verificarea achitării tuturor obligațiilor de plată rezultate din amenzi de circulație.

„Analiza îndeplinirii condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce va viza și dovada achitării tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul solicitanții, provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se mai arată în comunicat.

Dovada plății se face exclusiv prin prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de unitatea administrativ-teritorială de domiciliu, document care trebuie să reflecte situația la zi a creanțelor fiscale.

În cazul persoanelor fără domiciliu în România sau al titularilor de permise emise de autorități străine, regula este diferită. În aceste situații, „se va avea în vedere doar dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”.

(sursa: Mediafax)