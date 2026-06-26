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Amenzi de peste un milion de lei după controalele Gărzii de Mediu la gropile de gunoi

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   23:30
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Amenzi de peste un milion de lei după controalele Gărzii de Mediu la gropile de gunoi
Toate gropile de gunoi municipale din țară, sancționate de Garda de Mediu

Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au verificat toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România, în urma cărora au fost adate amenzi de 1,1 milioane de lei.

Acțiunea la nivel național s-a desfășurat în perioada 25 mai – 12 iunie 2026, la începutul sezonului cald, perioadă în care crește riscul de autoaprindere și incendii.

Comisarii de mediu au dat 18 amenzi în valoare totală de 850.000 lei, 5 avertismente și a dispus măsuri de remediere pentru deficiențele constatate. De asemenea, inspectorii IGSU au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, din care 36 de amenzi, în valoare totală de 288.000 lei.

Principalele nereguli găsite au fost lipsa compactării și acoperirii corespunzătoare a deșeurilor, acumulări sau scurgeri de levigat, stații de epurare exploatate deficitar, sisteme de biogaz nefuncționale sau insuficient utilizate, rețele de hidranți nealimentate corespunzător sau deficiențe în monitorizarea factorilor de mediu.

„Deși depozitele verificate sunt amplasamente conforme, rezultatele controalelor arată că modul de exploatare zilnică poate genera riscuri importante pentru mediu, sănătatea populației și siguranța comunităților, în special în sezonul cald. Pentru reducerea acestor riscuri, GNM și IGSU au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor, cu termene clare pentru operatorii verificați”, arată Garda de Mediu.

Raportul întocmit de cele două instituții propune și clarificări legislative, astfel încât regulile aplicabile depozitelor de deșeuri să fie mai clare și mai ușor de aplicat. Printre acestea se numără delimitarea mai precisă a responsabilităților între operatori și autorități, introducerea unor cerințe speciale pentru exploatarea depozitelor în sezonul cald și stabilirea unor metode mai clare pentru evaluarea disconfortului olfactiv.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: amenzi garda de mediu gropi gunoi
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