Amenzi de peste un milion de lei după controalele Gărzii de Mediu la gropile de gunoi

Acțiunea la nivel național s-a desfășurat în perioada 25 mai – 12 iunie 2026, la începutul sezonului cald, perioadă în care crește riscul de autoaprindere și incendii.

Comisarii de mediu au dat 18 amenzi în valoare totală de 850.000 lei, 5 avertismente și a dispus măsuri de remediere pentru deficiențele constatate. De asemenea, inspectorii IGSU au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, din care 36 de amenzi, în valoare totală de 288.000 lei.

Principalele nereguli găsite au fost lipsa compactării și acoperirii corespunzătoare a deșeurilor, acumulări sau scurgeri de levigat, stații de epurare exploatate deficitar, sisteme de biogaz nefuncționale sau insuficient utilizate, rețele de hidranți nealimentate corespunzător sau deficiențe în monitorizarea factorilor de mediu.

„Deși depozitele verificate sunt amplasamente conforme, rezultatele controalelor arată că modul de exploatare zilnică poate genera riscuri importante pentru mediu, sănătatea populației și siguranța comunităților, în special în sezonul cald. Pentru reducerea acestor riscuri, GNM și IGSU au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor, cu termene clare pentru operatorii verificați”, arată Garda de Mediu.

Raportul întocmit de cele două instituții propune și clarificări legislative, astfel încât regulile aplicabile depozitelor de deșeuri să fie mai clare și mai ușor de aplicat. Printre acestea se numără delimitarea mai precisă a responsabilităților între operatori și autorități, introducerea unor cerințe speciale pentru exploatarea depozitelor în sezonul cald și stabilirea unor metode mai clare pentru evaluarea disconfortului olfactiv.

(sursa: Mediafax)