ANAF confirmă preluarea cotei de ½ din imobilul fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat preluarea cotei de ½ din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Imobilul a fost anterior deținut de familia fostului președinte Klaus Iohannis, care a pierdut definitiv dreptul de proprietate asupra acestuia printr-o sentință definitivă a Curții de Apel Brașov din 12 noiembrie 2015.

ANAF subliniază că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spațiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(sursa: Mediafax)