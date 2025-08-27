Studiu privind motivele pentru care medicii tineri aleg să profeseze în alte țări

''Studiul l-am conceput împreună cu o echipă de tineri profesioniști și cu seniori în domeniul sociologiei. (...) Din România au plecat, nu știe nimeni cifra exactă, dar se poate presupune că au plecat undeva la 25.000 de medici în ultimii 25 de ani. Mai grav este și faptul că unul din doi medici tineri sub 35 de ani ia în considerare emigrarea. Este absolut esențial să avem suficient de mulți medici în România care să poată să compună un sistem de sănătate cât mai modern, cât mai european. Cred că este absolut esențial să vedem care sunt cauzele adevărate și care sunt motivele pentru care medicii iau decizia să plece. La fel de important - care sunt ingredientele care ar face din România o alternativă'', a explicat Baciu.



El a evidențiat că trebuie stabilite prioritățile și luate măsurile legislative necesare.



''Trebuie să vedem care sunt realmente prioritățile și să ne apucăm de treabă, astfel încât să putem să și schimbăm ceva în țara asta. Încurajarea mea este ca cei care sunt medici rezidenți și studenți să intre și să completeze formularul de pe site-ul respectiv - https://respectpentrumediciitineri.ro. Vrem să aflăm în detaliu care sunt adevăratele motive, astfel încât să putem construi soluții reale și adaptate nevoilor studenților și medicilor tineri din România și din diaspora. De aceea, vreau să transform aceste concluzii și observații pe care le vom avea în urma studiului în măsuri legislative clare, pe care le voi propune în Parlament'', a transmis Andrei Baciu.



Potrivit deputatului, la proiect au contribuit Universitatea de Medicină și Farmacie ''Carol Davila'' București, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie ''George Emil Palade'' Târgu-Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie ''Grigore T. Popa'' Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie ''Iuliu Hațieganu'' Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie ''Victor Babeș'' Timișoara.



De asemenea, au oferit sprijin la realizarea chestionarului Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, Societatea Studenților în Medicină București, Organizația Studenților Mediciniști Cluj, Societatea Studenților Mediciniști Craiova, Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală, Societatea Studenților în Medicină Timișoara, Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni, Societatea Studenților Mediciniști Hermannstadt, Societatea Studenților Mediciniști Galați, Liga Studenților Târgu Mureș, Asociația Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici Constanța, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Asociația Studenților Mediciniști Oradea.

AGERPRES