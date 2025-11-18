Andrei Baciu: Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite

Baciu a precizat, într-o conferinţă la Parlament, că studiul a fost realizat pe 4.200 de studenţi la medicină şi rezidenţi şi vizează motivele reale pentru care tinerii medici pleacă din România.



"Sunt peste 4.200 de tineri medici şi studenţi din România şi din străinătate care au participat la acest studiu. Foarte important este faptul că acest studiu nu a colectat date personale, deci a fost un studiu complet anonimizat şi asta face ca rezultatele să fie cu atât mai valoroase şi sunt unele dintre rezultate chiar foarte serioase şi adevăruri nespuse până acum oficial. Sunt lucruri destul de serioase pentru tinerii medici", a afirmat Baciu.



Potrivit lui Baciu, cea mai importantă concluzie este faptul că peste 80% dintre studenţii şi rezidenţii la medicină se tem să refuze gărzi neplătite.



"Sunt gărzi neplătite pe care tinerii le fac, poate nu s-a spus până acum public, dar este unul dintre cele mai importante lucruri pentru tinerii medici. (...) Fenomenul este cel mai accentuat în grupa de vârstă 25 - 29 ani, urmată de cea de 18 - 24 de ani. Aproximativ opt din zece medici rezidenţi declară că se tem de posibilele repercusiuni care pot apărea dacă refuză să efectueze gărzi neplătite. Pentru tinerii medici, chestia asta este unul dintre cele mai importante lucruri atunci când iau în considerare dacă să plece sau nu din ţară. Teama de a refuza gărzi neplătite constituie un indicator relevant al presiunii informale care persistă în sistemul medical", a explicat Andrei Baciu.



El a arătat că a doua concluzie foarte importantă a studiului este că 75% dintre studenţii care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România.



"Acest lucru înseamnă că trei din patru se gândesc şi la viitorul pe care pot să îl aibă în România, la viitorul profesional, nu numai pregătirea şi lucrurile tehnice medicale sunt cele care îi fac să plece", a adăugat Baciu.



Potrivit acestuia, a treia concluzie foarte importantă este că aproape jumătate dintre rezidenţi nu au încredere în calitatea pregătirii medicale.



"Sunt trei rezultate care nu pot fi ignorate, sunt rezultate care de multe ori dor. Sunt aproximativ 25.000 care au plecat în străinătate - am plecat şi eu la un moment dat după ce am terminat facultatea, m-am întors în ţară - însă ca să putem rezolva această problemă trebuie să cunoaştem datele şi motivele reale pentru care studenţii şi tinerii medici aleg să pleacă să plece", a spus Andrei Baciu.



El a mai spus că, potrivit studiului, dintre studenţii care îşi doresc să plece din România în următorii 10 ani, în medie, aproape 40% consideră că nivelul calităţii vieţii în ţară este scăzut.



Pe de altă parte, dintre medicii rezidenţi se observă un procent semnificativ de persoane indecise în privinţa plecării din ţară, respectiv 57,9%, ceea ce înseamnă că 6 din 10 tineri medici iau în continuare în considerare România ca alternativă la plecatul din ţară, a evidenţiat Baciu.



El a mai arătat că, referitor la oportunităţile pe care le au în România, 57% dintre studenţii care intenţionează să părăsească ţara în următorul deceniu consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunităţi de practică reală.

