Peste 1 milion de români își sărbătoresc duminică onomastica de Sfântul Andrei

Ziua de 30 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Andrei, reprezintă un motiv de bucurie pentru miile de români care poartă nume derivate din Andrei, transmite Direcția pentru Evidența Persoanelor.

Instituția a publicat situația statistică pentru anul 2025, evidențiind câte persoane își sărbătoresc onomastica.

Potrivit datelor oficiale, prenumele Andrei rămâne unul dintre cele mai populare din România, fiind purtat de 515.905 persoane.

Alte forme masculine foarte răspândite sunt Andras (10.906 persoane), Andreas (11.642), Andi (3.274) și Endre (2.998). În total, zeci de variante ale prenumelui sunt întâlnite în registrele populației, de la Andrew și Andrey până la forme rare precum Ondras, Andrușcă sau Andrusa.

În rândul femeilor, prenumele Andreea domină detașat, fiind purtat de 349.447 de persoane.

Urmează Andra (32.235), Andrea (24.927), Andrada (21.724), Andreia (7.937) și alte variante mai puțin frecvente precum Deea sau Deia.

(sursa: Mediafax)