Atenție, părinți! La ce vârstă pot copiii suporta anestezia generală în siguranță

Medicii subliniază că informarea corectă și evaluarea atentă a fiecărui copil sunt esențiale pentru prevenirea unor tragedii similare.

Ce recomandă specialiștii în privința anesteziei generale la copii

Reacția organismului unui copil la anestezie depinde în mare măsură de vârstă, greutate, istoricul medical și tipul intervenției. De aceea, riscurile asociate procedurilor care necesită anestezie generală sunt mai mari în primii ani de viață, scrie spynews.ro.

Potrivit medicului Arina Vinereanu, președintele Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică din România, recomandările internaționale sunt clare:

Intervențiile care necesită anestezie generală ar trebui, pe cât posibil, amânate până după vârsta de 3 – 3 ani și jumătate.

Pe măsură ce copilul crește, riscul de complicații scade, iar organismul tolerează mai ușor substanțele anestezice.

„Toate forurile internaționale recomandă ca intervențiile sub anestezie generală să fie amânate până la o vârstă la care riscurile sunt semnificativ mai mici. Totuși, fiecare caz este analizat individual.”

— Arina Vinereanu, Euronews

Cum poate fi evitată o tragedie

Cazul de la clinica stomatologică din București ridică semne de întrebare privind:

evaluarea prealabilă a copilului

monitorizarea intraoperatorie

dozarea corectă a anestezicului

experiența echipei medicale

dotările unității unde se realizează procedura

Medicii atrag atenția că intervențiile sub anestezie generală la copii foarte mici trebuie efectuate doar în unități medicale perfect echipate, cu personal specializat în anestezie pediatrică.

Fetița de 2 ani care a murit la dentist – ce se știe până acum

Sara, o fetiță de doar doi ani, a fost dusă la o clinică stomatologică pentru tratamentul unor carii. Medicii au decis folosirea anesteziei generale. La scurt timp, micuța a intrat în stop cardiorespirator. În ciuda manevrelor repetate de resuscitare, copilul nu a mai putut fi salvat.

Cauza exactă a morții nu a fost încă stabilită, însă o posibilă supradoză de anestezie se numără printre scenariile investigate.

Anestezia generală la copii rămâne un instrument medical necesar în anumite situații, dar trebuie folosit cu maximă precauție, respectând recomandările internaționale și asigurând toate condițiile de siguranță.

Părinții sunt sfătuiți să ceară toate informațiile înainte de procedură, să verifice experiența medicilor și dotările clinicii și să nu ezite să solicite o a doua opinie.