ANM: Procesele de dezvoltare ale culturilor de primăvară se vor desfășura mai lent în zonele depresionare în nord și centru

'În cultura grâului de toamnă, conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată și puternică în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Transilvaniei și Olteniei, local în nordul, estul, sudul, sud-estul, sud-vestul și vestul Munteniei, nordul și centrul Dobrogei, sudul, estul și izolat nord-estul Moldovei. În Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Moldova și Muntenia, local în sudul, centrul și estul Dobrogei, estul, centrul și izolat nord-estul Transilvaniei, nord-estul Banatului, sud-estul Crișanei și estul Olteniei, aprovizionarea cu apă a solului se va situa în limite satisfăcătoare și apropiate de optim', spun specialiștii ANM.



Rezerva de umiditate în stratul de sol 0-20 cm, în cultura de porumb, se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a țării. Deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată și puternică) se vor înregistra pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea, local în sudul și sud-estul Munteniei.



Ca urmare, ritmurile de vegetație la speciile de câmp și pomi-viticole vor avea o evoluție în general normală, pe majoritatea suprafețelor agricole. Totodată, în zonele depresionare din nordul și centrul țării, procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor de primăvară se vor desfășura ușor mai lent.



Sub aspect fenologic, orzul și grâul de toamnă însămânțate în perioada optimă vor parcurge înspicarea (10-100%) și înflorirea (10-40%), iar în semănăturile tardive se va definitiva alungirea tulpinii (100%), continuându-se, totodată, înspicarea (10-50%).



În sudul, sud-estul, estul și centrul țării, rapița se va afla la înflorire (40-100%), precum și formarea silicvelor (10-100%) și a boabelor în silicve (10-30%). În funcție de data semănatului, la floarea-soarelui se va definitiva germinarea (100%), continuându-se totodată răsărirea și formarea primei perechi de frunze (10-100%), precum și înfrunzirea (3-10 frunze).



La cultura de porumb, predominante vor fi fazele de germinare (70-100%), răsărire (50-100%), formare a frunzei a treia (30-100%) și înfrunzire (4-10 frunze).



În Transilvania și Moldova, sfecla de zahăr își va continua răsărirea (70-100%) și dezvoltarea primelor frunze ale rozetei (10-100%). Cultura de cartof va înregistra încolțirea (60-100%) și răsărirea (40-100%), iar la soiurile timpurii se vor continua formarea și creșterea lăstarilor (10-50%).



Pomii fructiferi vor parcurge creșterea lăstarilor/frunzelor/rodului, iar soiurile timpurii de cireș, coacerea fructelor.



La vița-de-vie se vor semnala fazele de înfrunzire, creștere a lăstarilor, precum și înflorirea la soiurile timpurii.



'Pe ansamblu, condițiile meteorologice vor permite desfășurarea lucrărilor agricole specifice (fertilizări, erbicidări, prașile mecanice, tratamente fitosanitare etc.), pe aproape întreg teritoriul agricol al țării', conform ANM.



Specialiștii ANM vin și cu recomandări de specialitate, precum: fertilizarea foliară a speciilor de toamnă; combaterea bolilor și dăunătorilor în culturile de toamnă; aplicarea de tratamente fitosanitare în vii și livezi; efectuarea lucrărilor agrotehnice de întreținere a culturilor de primăvară (prașile mecanice, erbicidări, tratamente cu insecto-fungicide) la culturile de câmp.



Până pe 23 mai 2025, regimul termic al aerului va fi mai scăzut decât în mod obișnuit, în cea mai mare parte a țării. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 6 și 18 grade, mai scăzută cu 1 - 6 grade în raport cu mediile multianuale, pe întreg teritoriul agricol.



Temperatura maximă a aerului se va situa între 9 și 23 grade în aproape toată țara, iar minima va fi cuprinsă între 2 și 13 grade pe majoritatea suprafețelor agricole, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.



Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va oscila între 8 - 17 grade în toate zonele de cultură, limite favorabile desfășurării primelor faze de vegetație, îndeosebi la culturile prășitoare semănate în perioada optimă.



Sunt prognozate ploi locale sub formă de aversă, dar și torențiale, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a țării. De asemenea, se pot înregistra cantități de apă mai însemnate, iar izolat vor fi condiții de producere a grindinei. AGERPRES