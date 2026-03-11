33.200 de locuri de muncă libere în România! Vezi unde poți aplica

Conform sursei citate, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.262); curier (2.071); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.029); lucrător comercial (1.620); manipulant mărfuri (1.567); ajutor bucătar (1.141); agent de securitate (1.117); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (942); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (917); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (546), se arată într-un comunicat.



Din cele 33.195 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.183 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.049 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii clienţi; agent de vânzări; curier; agent de securitate etc), 6.190 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; lăcătuş mecanic; operator la maşini-unelte cu comandă numerică etc.).



Restul de 18.773 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii; ajutor bucătar; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor etc), se mai arată în comunicat.



La rândul lor, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 119 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Norvegia - 48 locuri de muncă pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului; mecanic biciclete; Olanda - 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier; Italia - 15 locuri de muncă pentru şofer autobuz şi Germania - 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producţie - procesare produse din carne.



În Irlanda sunt disponibile 6 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane şi manager recepţie, iar în Finlanda, cele cinci locuri de muncă disponibile sunt pentru măcelar şi mecanic de vehicule grele.



Totodată, în Malta 5 locuri de muncă sunt disponibile pentru: dezvoltator Dynamics 365 BC; arhitect solutii software; manager parteneri (vorbitor spaniolă); consilier juridic, în Slovenia sunt 3 locuri de muncă pentru: cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner); în Franţa sunt 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto, iar în Belgia sunt 2 locuri de muncă pentru: mecanic aviaţie (motoare cu reacţie); inspector aeronautic.

