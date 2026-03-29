Succes pe piața muncii: 22.500 de români, angajați în doar două luni

„Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele două luni ale anului 2026, au fost încadrate în muncă 22.597 persoane”, informează ANOFM, într-un comunicat publicat, miercuri.

Dintre cei care au reușit să obțină un loc de muncă în primele două luni ale anului, un număr de 10.416 români au vârsta de peste 45 de ani, 4.899 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, iar alți 2.055 de români au între 30 și 35 de ani.

Un număr de 1.186 dintre aceștia au vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, iar alți 3.341 sunt tineri sub 25 de ani.

Dintre românii care au fost angajați în primele două luni ale anului, 4.051 sunt tineri NEET, adică tineri care nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu obțin calificări profesionale.

Cei mai mulți dintre cei care au obținut un loc de muncă în primele luni ale anului au fost bărbații, fiind vorba de un număr de 11.472 de angajați, în timp ce 11.125 au fost obținute de femei. Ponderea de bărbaților fiind de 50, 77%, în timp ce ponderea femeilor angajate este de 49,23%.

Dintre toți românii care au reușit să se angajeze în ianuarie și februarie, 12.359 de persoane locuiesc în orașe, în timp ce 10.238 dintre aceștia locuiesc în mediul rural.

Cei mai mulți dintre românii care au reușit să-și găsească un loc de muncă au studii liceale, fiind vorba de 7.954 de cetățeni. Alte câteva mii de români au terminat o școală profesională, în acestă situație aflându-se 4.786 de români. Alți 4.666 de români care au reușit să obțină un loc de muncă au studii gimnaziale.

De asemenea, 3.406 dintre românii care au reușit să obțină un loc de muncă au studii universitare.

În ceea ce privește un clasament al județelor, cel mai mulți dintre cetățeni au fost angajați în București, fiind vorba despre un număr de 2.446 de angajați. Pe al doilea loc se află județul Alba, cu 1.121 de noi angajați, în timp ce în Iași au fost angajați un număr de 903 cetățeni.

Cetățenii care doresc să se informeze cu privire la ocuparea unui loc de muncă ori urmarea unor cursuri de formare profesională, pot accesa site-ul ANOFM, la secțiunea de „Persoane fizice”.

(sursa: Mediafax)