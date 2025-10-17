Amenzi de peste 6 milioane lei după controalele ANPC la 2.000 de firme

ANPC a dispus următoarele măsuri:
Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 252.000 lei
Oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 1,15 milioane lei
Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici
Neconformitățile constatate au fost:
Automate de cafea neconectate la rețeaua de apă potabilă
Produse nealimentare (detergenți) cu termen de valabilitate depășit
Sticlă cristalină neetichetată conform legislației în vigoare (lipsă marcajului pătrat de culoare argintie)
Produse și proceduri nesigure în unitățile de alimentație publică
Agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate
Echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de impurități, rugină și resturi alimentare
Produse alimentare cu data limită de consum depășită
Produse de origine vegetală și animală fără elementele obligatorii de identificare
Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător
Deficiențe de informare: lipsă traducerilor în limba română, precum și informații incomplete despre promoții
Lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare consumatorilor
(sursa: Mediafax)