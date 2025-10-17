Amenzi de peste 6 milioane lei după controalele ANPC la 2.000 de firme

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   19:30
Între 13 și 17 octombrie 2025, ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici la nivel național, aplicând amenzi de peste 6 milioane lei și aproape 900 de avertismente pentru nereguli constatate.

ANPC a dispus următoarele măsuri:

Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 252.000 lei

Oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 1,15 milioane lei

Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici

Neconformitățile constatate au fost:

Automate de cafea neconectate la rețeaua de apă potabilă

Produse nealimentare (detergenți) cu termen de valabilitate depășit

Sticlă cristalină neetichetată conform legislației în vigoare (lipsă marcajului pătrat de culoare argintie)

Produse și proceduri nesigure în unitățile de alimentație publică

Agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate

Echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de impurități, rugină și resturi alimentare

Produse alimentare cu data limită de consum depășită

Produse de origine vegetală și animală fără elementele obligatorii de identificare

Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător

Deficiențe de informare: lipsă traducerilor în limba română, precum și informații incomplete despre promoții

Lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare consumatorilor

(sursa: Mediafax)

 

