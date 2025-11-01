Cum să eviți să iei țeapă de Black Friday. Avertismentul ANPC

ANPC reamintește că toți comercianții trebuie să informeze clar consumatorii despre metodele de plată disponibile înainte de finalizarea achiziției. Conform legislației europene, nu se pot percepe taxe suplimentare pentru metodele de plată obișnuite, precum cardurile de credit.

În cazul plăților cu cardul, consumatorii au dreptul să ceară anularea tranzacțiilor neautorizate prin procedura de returnare a plății.

Autoritatea recomandă ca, în caz de eroare, consumatorii să încerce mai întâi o soluționare amiabilă cu comerciantul, iar dacă acest lucru nu este posibil, să contacteze banca pentru inițierea anulării tranzacției.

ANPC atenționează consumatorii să fie informați, prudenți și chiar sceptici în fața ofertelor, acordând o atenție sporită magazinelor care solicită plata în avans.

Pentru plățile efectuate pe internet, Autoritatea recomandă utilizarea exclusivă a site-urilor de încredere, verificând dacă adresa începe cu „https” și afișează simbolul de lacăt, semn al unei conexiuni securizate.

Consumatorii trebuie să evite utilizarea rețelelor Wi-Fi publice nesecurizate, care pot reprezenta un risc pentru siguranța datelor bancare.

De asemenea, ANPC subliniază importanța activării mai multor pași pentru autorizarea plății, cum ar fi confirmarea prin SMS, amprentă digitală sau aplicație mobilă bancară.

Majoritatea băncilor permit setarea limitelor de tranzacție și activarea unor funcții de securitate suplimentare prin aplicațiile mobile, care trebuie actualizate mereu la cea mai recentă versiune pentru reducerea riscurilor.

Autoritatea atrage atenția că datele cardului trebuie păstrate în siguranță, deoarece pot fi folosite pentru tranzacții neautorizate. Informațiile sensibile precum numărul complet de pe card, data expirării și codul CVV nu trebuie comunicate nimănui sub nicio formă - nici prin telefon, nici prin e-mail, mesaje sau rețele sociale.

Pentru plățile făcute în magazine fizice, consumatorii trebuie să nu piardă cardul din vedere atunci când este introdus în POS sau oferit comerciantului. Codul PIN trebuie tastat cu atenție și discreție, iar acesta nu trebuie notat pe card sau păstrat împreună cu el.

ANPC îndeamnă toți consumatorii să acționeze cu prudență și să își protejeze finanțele, mai ales în perioada reducerilor de Black Friday, când riscul fraudelor crește semnificativ odată cu volumul tranzacțiilor.

(sursa: Mediafax)