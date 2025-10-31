Carne fără etichete, produse expirate, magazine fără acte. Amenzi de 4,5 milioane lei

În perioada 27-31 octombrie 2025, ANPC a verificat respectarea legislației privind protecția consumatorilor în comerț și servicii.

Comisarii au aplicat 877 de amenzi, în valoare de peste 4,54 milioane de lei, și 614 avertismente.

Au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 171.000 de lei, iar alte bunuri, în valoare de peste 300.000 de lei, au fost retrase temporar.

În plus, 14 operatori economici au fost obligați să suspende prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Printre principalele abateri constatate se află lipsa autorizațiilor de funcționare, produse alimentare cu termenul de consum depășit, preparate din carne nesigure, rezultate din nerespectarea condițiilor post-desigilare impuse de producător, dar și vânzarea de carne și carne tocată fără afișarea prețului unitar.

Comisarii au descoperit și deficiențe în informarea consumatorilor, precum etichete incomplete, lipsa datei limită de consum, a condițiilor de depozitare sau absența traducerilor în limba română.

